Война, бедность, "зеленый курс" и три выходных в неделю. Что волнует современную Европу?

Домбровскис заверил, что "зеленый курс" возможен только при поддержке общества, а все подсчеты велись с учетом особенностей регионов. Обещал целевую поддержку для переориентации пострадавших от смены курса производств и регионов. Финансироваться на "зеленый курс" будет из Фонда транзита, а также из Фонда RRF (созданного для ликвидации последствий пандемии), Фонда когезии (выравнивания) и Социального фонда. Деньги выделяют страны-участницы, привлекаются долгосрочные займы, а главным "двигателем прогресса" назначили новые глобальные минимальные налоги — по 15% с транснациональных корпораций и цифровых гигантов.

Для усиления оптимизма Домбровскис сообщил, что даже промежуточная цель-2030 принесет миллион дополнительных рабочих мест, правда трудящимся потребуется другая квалификация, а значит — переобразование. За 10 лет освоить новые навыки и знания должны будут 94 млн рабочих.

Оцифровка данных — на пользу общества

Ученый, работающая над созданием искусственного интеллекта (ИИ) Инма Мартинез считает, что будущее Европы — за big data, обработкой и анализом огромных объемов оцифрованной информации с привлечением ИИ. Она предлагает построить единую систему управления данными, которую можно было бы использовать для грамотного обустройства жизни в городах. Подстраивая каждый продукт под запросы людей.

Темой номер один Инма назвала здравоохранение: "Мы не можем позволить врачам в Европе делать записи на бумаге — это не позволяет анализировать данные и предлагать решения, которые оптимизируют лечение и реабилитацию людей. Привлечение ИИ сможет улучшить возможность предсказать такие болезни, как рак. Это помогло бы спасти многих".

Другой пример — беспилотные автомобили, которые могли бы быть встроены в безопасную систему с учетом трафиков и потоков. Big data помогут оптимально выстроить цепочки поставок для бизнеса, что важно для "зеленой экономики"… Данные — кровь ИИ, чтобы рассчитать установку, сделать предсказание, автоматизацию. Мы должны быть уверены, что этим не будут манипулировать. ИИ должен быть эргономичным и нести человеческие ценности. И обучаться от нас. Чтобы люди ему доверяли".

Четырехдневная рабочая неделя: за и против

Концепция четырехдневной недели внедряется все в большем количестве стран. Предполагается, что это даст лучший баланс работы и отдыха, улучшит ментальное здоровье и снизит эмиссии. Бельгийцы добились права выполнять объем полной рабочей недели за четерые дня без потери зарплаты — сотрудники компаний могут сами решать, сколько дней работать, если они все успевают. Увы, не все профессии могут добавить выходной без потерь.

На экономическом форуме провели жаркие дебаты "за" и "против" перехода на такую систему полностью.

Аргументы за

Бельгийский экономист, профессор экономики и поведенческих наук Оксфорда Жан-Эммануэль Де Неве изложил:

В 1926 году Генри Форд одним из первых дал работникам два выходных, вместо одного. К 70-м годам индустриальная революция сделала общей практикой 40-часовую рабочую неделю. Несмотря на то что сегодня мы трудимся в 7 раз продуктивнее, чем век назад, это мало отразилось на часах отдыха.

Ментальное здоровье у современных трудящихся все хуже. Депрессии, выгорания, стресс — пандемия века. Лечить их очень дорого. В Великобритании подсчитали, что компании теряют 45 млрд фунтов в год из-за проблемы absenteeism-presenteeism — человек формально на работе, но реально толку от него нет. Больше выходных помогут разгрузить систему здравоохранения. И детям не будет доставаться от усталых и загнанных родителей.

В пилотные инициативы по уменьшению числа рабочих дней включаются Исландия, Испания, Япония, Литва, а также большие транснациональные компании — Panasonic., Hyundai, PricewaterhouseCoopers и множество средних и малых. В среднем продуктивность 4-дневки вырастает на 10%- это покроет часть расходов, а также это инвестиции в здоровье.

В 2018 году новозеландская финансовая компания Perpetual Guardian перевела 240 сотрудников на 4-дневную неделю с сохранением зарплаты. Производительность увеличилась, объема проделанной работы и конкурентоспособности сохранились, уровень стресса персонала снизился с 45% до 38%, а показатель гармоничного баланса работы и личной жизни вырос на 44%.

В лишний день люди будут охотнее заниматься такими важными делами, как волонтерство, обучение, забота о близких… Это тоже уменьшает стресс и повышает самооценку.

Опыт Швеции показал, что такой график снижает эмиссии на 16 процентов — люди не едут на работу.

Это улучшит гендерный баланс — у женщин больше свободного времени на детей.

"Да, переход не будет легким. На старте реформы нужна реорганизация процессов, инвестиции. Но и сто лет назад переход к двум выходным был непрост, — обращает внимание профессор. — Трудности заняли декаду, пока это стало общей практикой и частью национальных законов. Такие инвестиции принесут прибыль — здоровье, счастье и благополучие".

Аргументы против

Директор по взаимоотношениям работодателей Конфедерации бизнеса и работодателей Ирландии Мейв МкЭлви

Что реально хотят люди — гибких графиков. А 4-дневный неделя — это всего один тип гибкости. Он не всем подходит.

100% оплаты, 100% продуктивности, 100% часов, задвинутых в четыре дня — это просто сжатая обычная рабочая неделя.

Что хорошего для ментального здоровья, если напряженные четыре дня породят еще больший стресс? Никаких кофе и болтовни — все трудятся. Но для многих работа — это больше, чем работа.

Это может привести к тому, что работодатели будут избавляться от непродуктивных работников.

Женщинам все равно придется заниматься детьми каждый день.

Западная Европа стареет. К 2030 году потребуется дополнительных 4,5 млн работников в сфере социального ухода, а если они будут работать 4 дня в неделю — еще больше. Это безбожно дорого. А платить — налогоплательщикам.

Часть предприятий все равно будут работать 24/7.

В свои три выходных люди будут больше путешествовать, навещать родню, ходить по магазинам, учиться — больше движения и выбросов СО2. Мы не готовы меняться быстро, чтобы ездить на велосипеде.

Если уж переходить, надо делать это глобально, а не по Европе. Иначе потеряем конкурентоспособность.

Молодым нужны жилье, социальная защита и равный старт

2022 год назван Европейским годом молодежи. Таким образом, Евросоюз решил поддержать молодых людей, чье ментальное здоровье и планы на жизнь были сильно испорчены пандемией, а теперь ко всем бедам добавилась война.

Молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет составляют шестую часть населения Европы.

Проблемы современной молодежи

Безработица. Притом что это поколение — самое образованное за все времена, вероятность того, что молодой человек не найдет работу — вдвое выше, чем для других возрастов. Сегодня около 13% молодых людей (9 млн человек) ЕС нигде не учатся, не проходят курсы переквалификации и не работают. В Латвии таких 11,2%.

Притом что это поколение — самое образованное за все времена, вероятность того, что молодой человек не найдет работу — вдвое выше, чем для других возрастов. Сегодня около 13% молодых людей (9 млн человек) ЕС нигде не учатся, не проходят курсы переквалификации и не работают. В Латвии таких 11,2%. Социальная незащищенность . Разные интернет-платформы дают возможность молодым людям подрабатывать в качестве самозанятых. Это удобная для них форма труда с гибким графиком, но в этом случае молодые люди оказываются без социальной защиты. На форуме выступила одна из директоров международной компании Wolt, у которой 70 000 продавцов и 150 тысяч курьеров в 23 странах, но только 7000 постоянных работников.

. Разные интернет-платформы дают возможность молодым людям подрабатывать в качестве самозанятых. Это удобная для них форма труда с гибким графиком, но в этом случае молодые люди оказываются без социальной защиты. На форуме выступила одна из директоров международной компании Wolt, у которой 70 000 продавцов и 150 тысяч курьеров в 23 странах, но только 7000 постоянных работников. Жилье. Очень проблемный вопрос для молодых — жилье. Аренда в больших городах зачастую превышает их бюджет, а возможности при этом накопить на свое жилье и откладывать деньги в Пенсионный фонд — нулевая.

Очень проблемный вопрос для молодых — жилье. Аренда в больших городах зачастую превышает их бюджет, а возможности при этом накопить на свое жилье и откладывать деньги в Пенсионный фонд — нулевая. Низкий старт. 50% детей не получают от своей родни ничего — они начинают жизнь с полного нуля. Ситуация стала лучше — век назад таких было 90%. Но как создать возможности для тех, у кого нет ничего для старта?

50% детей не получают от своей родни ничего — они начинают жизнь с полного нуля. Ситуация стала лучше — век назад таких было 90%. Но как создать возможности для тех, у кого нет ничего для старта? Несправедливая оплата. Оплата квалифицированного труда все больше разнится: в финансовой компании молодой человек может получать в 10 раз больше, чем медсестра.

Оплата квалифицированного труда все больше разнится: в финансовой компании молодой человек может получать в 10 раз больше, чем медсестра. Гендерное неравенство. Как только девушка рожает первого ребенка, во многих случаях ее карьере — научной или рабочей — приходит конец.

Что предлагает Еврокомиссия?



Для уязвимых категорий молодых людей категории Еврокомиссия предлагает с этого года суперинициативу Alma (Aim, Learn, Master, Achieve) — молодые люди из уязвимых групп (инвалидность, малообеспеченность, длительная безработица, недостаточная успеваемость в школе, слабые профессиональные навыки, миграционное прошлое) получат возможность обучения и работы за рубежом под руководством опытного ментора супервизию в рабочем опыте за рубежом.

Также в этом году свое 35-летие отметила образовательная программа Erasmus+, в которой возможность учебы за рубежом по обмену воспользовались 12 миллионов европейских студентов. В прошлом году был запущен новый цикл программы на 2021-2027 год с бюджетом в 28 миллиардов евро больше, чем в 2014-2020 годах.