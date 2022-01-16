Вопреки "Омикрону". Как Европа возвращается к очному образованию

На этой неделе большинство европейских школьников вернулись за парты после продолжительных рождественских каникул. Несмотря на новую волну коронавируса, вызванную штаммом "Омикрон", власти большинства стран Евросоюза в этот раз решили сделать выбор в пользу очного обучения. Delfi попробовал разобраться, почему европейские страны отказываются от модели дистанционного образования и какие выводы стоит из этого сделать Латвии.

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Как грипп?



Больше половины жителей Европы в течение следующих двух месяцев могут подхватить вирус "Омикрон", предупредила во вторник Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ). За первую неделю года в регионе было зафиксировано более семи миллионов случаев заражения, что в два раза больше, чем неделей ранее, сообщает Euronews. Как полагают в ВОЗ, кривая продолжит расти в течение следующих 6-8 недель.

На этом фоне почти революционно прозвучал призыв правительства Испании начать относиться к Covid-19 "как к обычному гриппу". Как пишет Euroactiv со ссылкой на El Pais, премьер-министр Испании Педро Санчес хочет инициировать дебаты по этой теме на европейском уровне. Скорее всего, у него найдутся единомышленники. В топе самых читаемых материалов на сайте Politico — ежедневного ресурса для брюссельских политиков и бюрократов — уже несколько дней находится статья "После Омикрона: сможем ли мы научиться жить с коронавирусом?" В ней, опираясь на заявления ученых, высказано предположение, что нынешняя волна может стать последней в двухлетней истории пандемии, впрочем, это не отменяет повышенную агрессивность нового штамма.

Европейские эпидемиологи по-прежнему призывают не расслабляться. Однако решения, принимаемые на политическом уровне во многих странах, свидетельствуют об усталости Европы от пандемии. Это отчетливо видно на примере системы образования, которая изначально подвергалась наиболее жестким ограничениям, поскольку дети часто переносят болезнь бессимптомно, а процент привитых среди школьников намного ниже, чем среди взрослого населения. По данным Европейского Центра предотвращений и контроля заболеваний, в возрастной группе до 18 лет полный курс вакцинации прошли только 18% жителей Евросоюза, еще 3% — получили хотя бы одну прививку. Тем не менее начавшийся год большинство школ Европы намерены провести в режиме очного образования, подчеркивая важность этого выбора как для экономики (родителям не придется сидеть с детьми дома), так и для физического и психологического здоровья детей.

В сторону либерализации



Обзор, опубликованный на сайте Euroactiv, отчетливо показывает, что в Европе сейчас доминируют три модели в отношении учебных заведений. Первый, "осторожный", больше всего напоминает латвийский. Его суть: если в классе обнаружен хоть один заболевший, весь класс уходит на карантин. Так поступают в Чехии, Словакии и Румынии. Карантин длится от 7 до 10 дней. В Италии после двух зарегистрированных случаев в классе на дистанционное обучение отправляются только непривитые ученики, но после трех случаев — уже весь класс.

Вторая модель считается более рискованной. Ученики продолжают встречаться, даже если кто-то из их одноклассников имеет позитивный тест. Таким образом, например, с 10 января организовано обучение в Польше, где больше нет единых требований для карантина и в каждом конкретном случае руководство школы будет принимать решения самостоятельно.

В Хорватии вопрос об объявлении карантина решают школьные врачи. Но согласно общей установке, школы должны работать, если занятия может посещать хотя бы половина учеников. Похожее правило действуют и в Греции. Называется оно "50% + 1" — класс отправляется на карантин, если диагноз "ковид" имеет сразу половина учеников.

В Португалии школы открылись после каникул 10 января. Учащиеся больше не будут обязаны уходить на самоизоляцию при выявлении в классе положительного случая. На карантин буду отправляться только те, кто проживает в семье с инфицированными. В Болгарии власти заявили, что их задача — сохранить очное образование практически любой ценой. Однако ученики там тоже проходят тест каждые две недели.

Третий метод предполагает, что условия работы школ определяются на местах — на уровне самоуправлений или регионов. Так поступают во Франции и Германии. Во многих регионах Германии экспресс-тесты для школьников ежедневно проводят в течение первой недели, затем — до трех раз в неделю. В то же время, например, в Берлине тесты не являются обязательными.

В Бельгии власти рассматривали возможность разрешить посещать школу тем детям, чьи домочадцы больны коронавирусом, но после острых дискуссий принятие какого-либо решения отложили. Лоббировал данную инициативу сам министр образования региона Фландрии Бен Вейтс, утверждавший, что "право на обучение должно иметь приоритет".

Не привилегия, а право



Призыв к правительствам возвращаться к очному обучению содержится в декабрьском заявлении Организации Объединенных Наций. Пандемия Covid-19 уже привела к серьезным сбоям в системе образования по всему миру: миллионы детей были лишены доступа не только к образованию, но и питанию, а также психологической и социальной поддержке, отмечают эксперты международной организации.

По данным ООН, нынешнее поколение школьников на протяжении всей своей жизни может недополучить 17 триллионов долларов потенциального заработка, не говоря уже об увеличении риска ранних браков, случаев использования детского труда и применения насилия к детям.

На сайте Совета Европы, в свою очередь, четко обозначена законодательная рамка: "Право на образование является одним из основных прав, закрепленных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколах к ней, а также в Европейской социальной хартии. Оно остается одним из основных прав во времена кризиса, даже если может потребоваться адаптация способов обеспечения этого основного права. Хотя доступ к образованию важен сам по себе, подлинная ценность этого права может быть реализована только в том случае, если образование будет надлежащего качества и если возможности и организация обучения позволят учащимся и студентам завершить свое образование в разумные сроки и в условиях, способствующих получению качественного образования".

Стоит отметить, что несмотря на общую популярность закрытия школ в первые волны пандемии, недавние исследования, проведенные в Канаде, Японии и США, показывают, что эта мера имеет ограниченное влияние на распространение вируса.