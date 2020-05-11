Возврат денег за отмененные рейсы и туры? ЕС на стороне потребителей

Пандемия коронавируса сорвала бесчисленные забронированные заранее полеты и туры. Авиапассажиры и туристы вправе требовать в сжатые сроки возврата уплаченных за отмененные поездки денег. Однако в условиях фактически полного прекращения воздушного сообщения речь идет о суммах, вернуть которые в одночасье авиакомпаниям и туроператорам просто не по силам: они разорятся. Что же делать?

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Довольно очевидный выход: предлагать клиентам вместо денег ваучеры (сертификаты), гарантирующие им право совершить в будущем аналогичное или сопоставимое путешествие. По такому пути намерена идти Россия, где на рассмотрение Государственной думы, по сообщениям российских СМИ, вскоре планируется внести соответствующий законопроект.

Принудительные ваучеры: Еврокомиссия говорит "нет"



Подобный план был и в Германии. Причем правительство ФРГ намеревалось ради поддержки особо сильно пострадавших из-за COVID-19 отраслей сделать ваучерный вариант обязательным для потребителей. Иными словами, предоставить авиакомпаниям и туроператорам право не выплачивать клиентам живые деньги, даже если те не соглашаются на предложенный сертификат.

С этой целью Берлин потребовал в апреле от Брюсселя из-за пандемии Covid-19 отказаться от некоторых правил в сфере защиты прав потребителей. Однако Европейская комиссия (ЕК), исполнительный орган ЕС, ответила решительным отказом.

Так, еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан во время видеоконференции с транспортным комитетом Европейского парламента заявила: "Право авиапассажиров делать выбор в пользу возврата денег необходимо сохранить", заставлять их соглашаться на ваучеры недопустимо, это возможно только на добровольной основе, а для этого "сертификаты должны быть привлекательными".

В то же время еврокомиссар напомнила, что ЕК уже немало сделала для поддержки авиакомпаний, в частности, облегчила условия предоставления им государственной помощи. Другой пример: в Брюсселе активно работают над стратегией скорейшего возобновления воздушного сообщения во всем Евросоюзе.

Брюссель наложил вето, Берлин рассматривает теперь вариант фонда



Принципиальную позицию ЕК румынка Адина Валеан изложила затем в письме правительству ФРГ. Одновременно к нескольким немецким министрам письменно обратился и еврокомиссар по вопросам юстиции бельгиец Дидье Рейндерс.

По данным агентства dpa, он написал, что осознает необходимость срочной поддержки туристической отрасли, однако "одновременно необходимо сохранить защиту потребителей, тем более что кризис ударил и по многим потребителям. К тому же мне представляется очень важным, чтобы возрождение индустрии путешествий и туризма строилось на доверии". Дидье Рейндерс тоже поддержал выдачу ваучеров на добровольной основе при соблюдении определенных условий.

Идти против фактического вето из Брюсселя в Берлине не захотели, и 5 мая от идеи принудительных ваучеров отказались. Уполномоченный по делам туризма правительства ФРГ Томас Барайс сообщил, что теперь рассматривается вариант фонда, который вернет потребителям деньги за выкупленные билеты и туры. На начальном этапе средства в фонд могло бы внести государство, а авиакомпании и туроператоры по мере возрождения своего бизнеса со временем покроют его расходы.