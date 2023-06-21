"Впервые в истории": бомбардировщики США приземлились в Швеции
Foto: Reuters/Scanpix

Стратегические бомбардировщики США в первый раз прибыли в Швецию. Они проведут здесь совместные военные учения со страной-претендентом на вступление в НАТО, сообщает Korrespondent.net со ссылкой на The Local.

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Ранее в начале июня Швеция объявила, что готова принять войска и технику НАТО на своей территории еще до того, как станет полноценным членом альянса.

Два американских самолета B-1B Lancers приземлились в аэропорту Лулео-Каллакс на севере Швеции в понедельник, 19 июня, сообщили военные.

В заявлении военных говорится, что "впервые в современной истории американские бомбардировщики приземлились в Швеции".

В отличие от Финляндии, которая стала членом НАТО в апреле, Швеция еще не завершила процесс вступления в альянс — ее заявку до сих пор не ратифицировали Турция и Венгрия.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время объявления о решении принять войска и технику НАТО до вступления сказал, что их присутствие будет служить сдерживающим фактором против возможных действий России со стороны Балтийского моря.

"Это решение посылает четкий сигнал России и усиливает оборону Швеции", —подчеркнул глава шведского правительства.

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