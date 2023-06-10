WSJ: исполнители взрывов на "Северных потоках" могли использовать Польшу в качестве оперативной базы

Исполнители взрывов на «Северных потоках» могли использовать Польшу как оперативную базу, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на немецкое следствие.

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К такому выводу следователи пришли, полностью реконструировав двухнедельный рейс яхты "Андромеда", которую могли использовать исполнители взрывов для проведения операции, пишет "Новая газета – Европа".

Следователи установили, что в сентябре 2022 года яхта отклонилась от своей цели и направилась в польские воды. Также яхта находилась в районе каждой точки, где потом произошли взрывы. Это подтверждают данные навигационного оборудования "Андромеды", спутниковых и мобильных телефонов, учетных записей Gmail и образцы ДНК.

Также следователи пришли к выводу, что в операции, помимо других взрывчатых веществ, использовался октоген — бесцветное вещество, которое подходит для разрушения подводной инфраструктуры.

Версию, что территория Польши могла использоваться для подготовки к атаке, подтверждает то, что белый фургон исполнителей, попавший на камеры видеонаблюдения в немецком порту, имел польские номера.

Ранее немецкие следователи предположили, что к взрыву на "Северных потоках" может быть причастен украинский военный. В конце мая во Франкфурте-на-Одере следователи провели обыск в квартире бывшей партнерши предполагаемого исполнителя взрывов. Следователи взяли у общего ребенка свидетельницы и военного образец ДНК, чтобы сравнить его с ДНК, найденной на парусной яхте "Андромеда".