За год число прошений об убежище в ЕС выросло в полтора раза

В 2022 году в странах Евросоюза было подано на 54% больше прошений о предоставлении убежища в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает ERR со ссылкой на директора Европейского агентства по вопросам убежища Нину Грегори.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как утверждает Грегори, с января по октябрь этого года страны Евросоюза получили почти 800 тысяч заявлений. Чаще всего предоставление убежища, как и предыдущие годы, запрашивали граждане Сирии, Афганистана и Турции.

В эту статистику не включают украинских беженцев, покинувших свою страну из-за российского вторжения, — им предоставляют не политическое убежище, а временную защиту. По данным ООН, к концу сентября такой статус выдали более 4 млн украинцев.

Грегори не уточнила, сколько прошений о предоставлении политического убежища поступило в этом году от граждан России. Точная статистика, отмечает ERR, станет известна в начале следующего года.

Хотя число заявлений значительно выросло, показатели этого года заметно уступают статистике за 2015-2016 годы, когда убежище в ЕС запросили более 1,3 млн человек — в основном, спасавшихся от боевых действий в Сирии.