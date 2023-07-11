За год население Евросоюза увеличилось на 1,7 млн человек
Foto: AP/Scanpix/LETA

В 2022 году население Евросоюза составило 448,4 млн человек, сообщает Европейское бюро статистики (Eurostat). Это на 1,7 млн человек больше, чем годом ранее.

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Население ЕС выросло после сокращения его численности в 2020 и 2021 годах под влиянием пандемии COVID-19 на 0,5 млн и 0,3 млн соответственно.

При этом естественный прирост населения остался отрицательным, а увеличение произошло за счет миграционного притока. Эксперты Eurostat отмечают, что свою роль сыграло не только прибытие украинских беженцев, но и переезд иностранцев, откладывавших релокацию до снятия антиковидных ограничений.

Несмотря на общий рост численности населения, в 2022 году в семи странах ЕС было зафиксировано снижение этого показателя. Сильнее всего сократилось населении Италии (на 179,4 тыс. человек), выросло — Германии (на 1,1 млн).

Крупнейшей страной Евросоюза остается Германия (84,4 млн человек), самой маленькой — Мальта (0,5 млн). Почти половина (47%) всех резидентов ЕС проживает в Германии, Франции и Италии.

По данным Eurostat, население Латвии в прошлом году выросло на 7251 человека. По общей численности населения страна занимает 23-е место в Евросоюзе, опережая по этому показателю Эстонию, Кипр, Люксембург и Мальту.

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