Задержанную вице-председателя Европарламента отстранили от должности

Евродепутата от Греции Еву Кайли, задержанную накануне по подозрению в коррупции, отстранили от должности вице-президента Европейского парламента (ЕП). Об этом сообщила представитель главы Европарламента Роберты Метсолы.

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По решению спикера ЕП, 44-летняя Ева Кайли освобождена "с настоящего момента от выполнения всех полномочий, обязанностей и задач" в качестве ее заместителя.

В пятницу, 9 декабря, бельгийская полиция задержала Еву Кайли в Брюсселе в рамках расследования возможной коррупции со стороны Катара, принимающего чемпионат мира по футболу. Помимо Евы Кайли были задержаны еще четыре человека: ее партнер, работающий в Европарламенте, а также итальянский политик, представитель профсоюзного объединения и сотрудник неправительственной организации. Полиция в ходе обыска изъяла компьютеры, мобильные телефоны и 600 тысяч евро.

Ранее греческая социалистическая партия ПАСОК, членом которой является Ева Кайли, объявила об ее исключении. В Европарламенте Кайли была одним из представителей по контролю за ситуацией на рынке труда Катара, на котором правозащитники отмечают многочисленные случаи нарушения прав трудовых мигрантов из Азии и Африки.

Незадолго до начала ЧМ-2022 Кайли встретилась с министром труда Катара Али бин Самих Аль-Марри, а 22 ноября, выступая в Европарламенте, дала положительную оценку реформе рынка труда в Катаре, назвав ее "вдохновляющей арабский мир". Как отмечает агентство AFP, полиция подозревает, что власти Катара пытались повлиять на решения ЕП путем передачи значительных денежных средств и подарков.