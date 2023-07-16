Закон о чипах, заправки для электромобилей и соглашение с Новой Зеландией. Евродайджест: главные события недели

На основных дорогах Евросоюза появится больше зарядных станций для электромобилей, пострадавшие от преступлений получат расширенную юридическую и психологическую поддержку, Европарламент поддержал меры по стимулированию производства полупроводников и более амбициозные цели по сокращению энергопотребления, Еврокомиссия заключила соглашение о зоне свободной торговли с Новой Зеландией. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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В Европе появится больше зарядных станций для электромобилей

Что случилось? Во вторник Европарламент принял законопроект, направленный на расширение сети заправочных станций для электромобилей и облегчение работы с ними. Текст документа поддержали 514 депутатов, 52 высказались "против", еще 74 воздержались. Новые правила — часть плана ЕС по снижению объема выбросов парниковых газов не менее чем на 55% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года. "Использование более устойчивых, возобновляемых и эффективных энергетических решений в транспортном секторе поможет сократить выбросы парниковых газов и загрязнение воздуха, улучшить качество жизни граждан и создать новые высококачественные рабочие места. Новые правила также помогут развернуть больше зарядной инфраструктуры и сделать ее такой же простой в использовании, как и традиционные заправочные станции", — заявил докладчик по этому законопроекту, депутат Петар Витанов.

Что это значит? Согласно законопроекту, к 2026 году зарядные станции для электромобилей должны появиться вдоль основных маршрутов европейской дорожной сети TEN-T (в их число входят дороги из Риги до Вентспилса, Таллина и Каунаса) на расстоянии не более 60 км друг от друга. Для работающих на электричестве автобусов и грузовиков "заправки" будут предусмотрены каждые 120 км, их установят к 2028 году. Также в проекте запланированы станции для всех видов автомобильного транспорта, работающих на водороде, — их установят к 2031 году на расстоянии не более 200 км друг от друга.

Во всех странах ЕС мощность, количество и места размещения зарядных станций будут определены исходя из распространенности там электромобилей. Водителям будет гарантирована возможность оплатить топливо привычными способами (например, наличными, картой или телефоном). К 2027 году Еврокомиссия даже обещает создать общедоступную базу данных, чтобы владельцы электромобилей всегда могли узнать, где находится ближайшая "заправка", какие на ней цены и сколько займет ожидание.

Новые правила еще должен утвердить Совет ЕС. Их начнут применять спустя шесть месяцев после вступления закона в силу.

Еврокомиссия предлагает расширить права потерпевших

Что случилось? В среду Еврокомиссия представила законопроект, призванный эффективнее защитить людей, пострадавших от совершенных против них преступлений. Инициатива направлена как на более активное оказание юридической и психологической поддержки, так и на создание облегченной процедуры получения компенсаций со стороны преступника. Предыдущая редакция аналогичных правил была принята в 2012 году. "Мы тесно сотрудничаем с теми, кто поддерживает жертв и лучше понимает, что им нужно. Новое законодательное предложение направлено на совершенствование существующих правил. Это сделало бы их более эффективными и лучше адаптированными к потребностям жертв — независимо от того, где в ЕС и при каких обстоятельствах совершено преступление", — объяснил еврокомиссар юстиции Дидье Рейндерс.

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Что это значит? Реформа предполагает создание общеевропейской горячей линии, а также сайта с чатом — благодаря этим каналам связи жертвы преступлений смогут получить всеобъемлющую информацию о своих правах и возможностях защиты. Национальные ответственные органы будут обязаны усилить меры безопасности для наиболее уязвимых пострадавших: детей, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и заключенных. В отношении большего числа потерпевших, считает Еврокомиссия, должны выписываться охранные ордера. Также в зависимости от индивидуальных потребностей потерпевших им может быть оказана бесплатная психологическая помощь. Наконец, они получат право просить компенсацию нанесенного им вреда в ходе основного судебного разбирательства, а не в рамках отдельных процессов; выплату этих средств со стороны осужденного должно контролировать государство. Законопроект направлен на рассмотрение в Европарламент и Совет ЕС.

Европарламент принял "закон о чипах"

Что случилось? Во вторник депутаты Европарламента проголосовали за одобрение законопроекта, стимулирующего активизацию производства полупроводников в ЕС и утверждающего механизмы реагирования на кризисные ситуации в этой сфере. Решение было принято 587 голосами "за", "против" высказались 10 парламентариев, еще 38 воздержались. "Законом о европейских чипах мы стремимся укрепить позиции ЕС в мировом полупроводниковом ландшафте и устранить уязвимости в цепочках поставок, выявленные пандемией. […] Мы стремимся наращивать технологический потенциал и принимаем меры по борьбе с потенциальным дефицитом. Европа готова решать будущие проблемы в полупроводниковой промышленности, уделяя приоритетное внимание стратегической автономии, безопасности, и благоприятной деловой среде", — отметил докладчик по этому законопроекту, депутат Дан Ника.

Что это значит? По данным Европарламента, на страны ЕС приходится всего 10% мирового производства полупроводников — важного элемента современной индустрии, используемого в электронике, транспорте и зеленой энергетике. Депутаты утвердили выделение 3,3 млрд евро на проведение связанных с чипами исследований и воплощение инновационных идей. Также для всех производителей чипов в ЕС будут ускорены процедуры выдачи разрешений, запланировано и наращивание международного сотрудничества. Одновременно Еврокомиссия сможет в постоянном режиме вести мониторинг поставок и в случае угрозы вводить экстренные меры, в том числе осуществление совместных закупок государствами-членами. Закон вступит в силу после утверждения в Совете ЕС.

Европарламент утвердил планы по снижению энергопотребления

Что случилось? Во вторник депутаты Европарламента одобрили цели по переходу к высокой энергоэффективности. К 2030 году страны Евросоюза должны коллективно обеспечить снижение энергопотребления на 11,7% в сравнении с прогнозами 2020 года. Соответствующий законопроект поддержал 471 парламентарий при 147 проголосовавших "против" и 17 воздержавшихся. "Энергетический кризис еще не закончился. Нет никаких гарантий, что следующие зимы будут такими же мягкими, как и предыдущая. В следующие семь лет мы должны осуществить необходимые структурные изменения. Я очень рад, что нам удалось подтолкнуть государства-члены к достижению гораздо более амбициозных целей в области энергоэффективности. Это крайне важно для того, чтобы в будущем мы больше не зависели от российской энергии и могли достичь наших климатических целей. Сегодняшнее голосование — это великая победа; это не только хорошо для нашего климата, но и плохо для Путина", — сказал докладчик по законопроекту, депутат Нильс Фульсанг.

Что это значит? До 2030 году государства ЕС должны будут сокращать энергопотребление в среднем на 1,5% ежегодно. Целевых показателей планируют достичь за счет местных, региональных и национальных мер в различных секторах; самые амбициозные задачи поставлены перед госсектором, где сокращение должно достигать 1,9% в год. Национальные правительства должны будут обеспечить, чтобы ежегодно не менее 3% общественный зданий в процессе реконструкции стали строениями, способными почти полностью удовлетворять потребность в энергии за счет собственной генерации. Директива также устанавливает новые требования к повышению эффективности систем централизованного теплоснабжения и вводит механизмы мониторинга — они позволят проконтролировать, что каждое государство Евросоюза вносит соразмерный вклад в достижение общей цели. Закон вступит в силу после одобрения со стороны Совета ЕС.

Евросоюз заключил соглашение о зоне свободной торговли с Новой Зеландией

Что случилось? В прошлое воскресенье Евросоюз и Новая Зеландия подписали в Брюсселе соглашение о зоне свободной торговли. Ожидается, что уже в первый год его действия европейские компании сэкономят на пошлинах до 140 млн евро, а товарооборот между ЕС и Новой Зеландией вырастет на 30% за десять лет. "Новая Зеландия — наш ключевой партнер в Индо-Тихоокеанском регионе, и это соглашение о свободной торговле еще больше сблизит нас. […] Это современное соглашение открывает широкие возможности для наших компаний, наших фермеров и наших потребителей с обеих сторон. Учитывая беспрецедентные социальные и климатические обязательства, оно способствует справедливому и экологичному росту, укрепляя экономическую безопасность Европы", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что это значит? Подписанное в воскресенье соглашение, в частности, предполагает:

отмену всех тарифов на экспорт из ЕС в Новую Зеландию;

открытие рынка услуг Новой Зеландии в таких ключевых секторах, как финансы, телекоммуникации, морской транспорт и доставка;

обеспечение недискриминационного отношения к инвесторам из ЕС в Новой Зеландии и наоборот;

улучшение доступа компаний ЕС к государственным контрактам Новой Зеландии;

значительное сокращение требований и облегчение процедур соответствия, что обеспечит более быстрый поток товаров.

С первого же дня действия соглашения европейские фермеры смогут продавать свою продукцию в Новую Зеландию и при этом не платить пошлины на многие сельскохозяйственные товары, в том числе свинину, вино, шоколад, кондитерские изделия и печенье. При этом импорт ряда других продуктов (например, говядины или кукурузы) не будет либерализован полностью, новозеландские производители смогут продавать в Европу лишь часть таких товаров с нулевыми или сниженными пошлинами. Подписанный в воскресенье документ еще должны ратифицировать Европарламент и Совет ЕС, а также парламент Новой Зеландии. После этого соглашение о зоне свободной торговли вступит в силу.