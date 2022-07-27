Запрет на наблюдение за выборами: как Европарламент наказывает за поддержку авторитарных режимов?

1 марта Европейский парламент (ЕП) рассмотрел резолюцию, в которой "самым решительным образом осудил незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессию Российской Федерации и вторжение в Украину". Лишь 13 европарламентариев из 676, принявших участие в голосовании, отказались поддерживать ее. Среди них была и европарламентарий от Латвии — Татьяна Жданок. О том, как ЕП действует с теми депутатами, кто поддерживает авторитарные политические режимы, рассказывает издание EUobserver.

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Из всех недавних резолюций ЕП, в которых критиковалось поведение России Владимира Путина, "Резолюция об агрессии России против Украины" получила наибольшую поддержку среди евродепутатов.

Даже подавляющее большинство европарламентариев из ультраправой группы "Идентичность и демократия", которая обычно выражает поддержку Кремлю и российским законам, решили поменять свой курс.

Среди тех, кто проголосовал против резолюции, была и европарламентарий от Латвии, председатель партии Русский союз Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок.

Как пишет EUobserver, бывший член Коммунистической партии Латвии Жданок долго была позором для объединения Зеленых и Европейского свободного альянса (EFA), в котором она состоит с 2004 года, когда ее впервые избрали в ЕП.

Смущение EFA было вызвано ее последовательной поддержкой таких диктаторов, как Владимир Путин и президент Сирии Башар аль-Асад, а также такой деятельностью, как "наблюдение" за нелегитимным референдумом в украинском Крыму, который был использован Россией в качестве оправдания его аннексии в марте 2014 года.

Тогда сопредседатель Зеленых/EFA Ребекка Хармс попросила своих коллег исключить Жданок из объединения, но этого не произошло. Однако отказ осудить российскую агрессию стал последней каплей и Жданок исключили из группы Зеленых/EFA в начале апреля этого года.

Жданок не была единственным "наблюдателем" на референдуме в Крыму в марте 2014 года. Четверо из более чем 30 "международных наблюдателей" были членами Европарламента. Среди них был Фабрицио Бертот из партии "Вперед, Италия" (Forza Italia), ранее состоявший в партии Сильвио Берлускони, член австрийской партии Консерваторов-реформистов (Die Reformkonservativen) Эвальд Стадлер, а также европарламентарий от Венгрии Бела Ковач.

Еще в 1990-х годах Россия использовала подконтрольных "наблюдателей за выборами" для прикрытия фальсификаций, но это были российские "наблюдатели", отмечает EUobserver.

У ЕП есть ограниченное количество возможностей контроля тех депутатов, которые участвуют в наблюдении за фальшивыми выборами. Несмотря на то, что созданный в июне 2020 года Специальный комитет по иностранному вмешательству в демократические процессы в ЕС (INGE) действительно занимается попытками повлиять на выборы, но это происходит только в случаях, когда имеет место вмешательство в выборы в одной из стран-членов Евросоюза. Выборы в авторитарных государствах, например, в России и Беларуси находятся за пределами сферы интересов INGE.

Однако ЕП может наложить санкции на отдельных депутатов за участие в фейковых миссиях по наблюдению за выборами.

Так, в июне 2021 года Европарламент запретил осуществлять наблюдение за выборами до конца года следующим депутатам: Тьерри Мариани, Эрве Жювину, Филиппу Оливье, Жан-Лину Лакапелю, Вирджинии Жорон, Клэр Дейли, Мику Уоллесу и Ману Пинеде.

В свою очередь, Комитет по иностранным делам (AFET) может предложить другой формат санкций. Например, член секретариата группы "Идентичность и демократия" Тамара Волохова была отстранена от нескольких важных встреч во время визита AFET, в котором Волохова приняла участие с Мариани, в Азербайджан, Грузию и Армению в июле 2022 года.

У Волоховой двойное российско-французское гражданство, она имеет связи с россиянами, которые участвуют в операциях по влиянию на выборы за рубежом. Летом 2020 года она вместе с Мариани и другими членами группы "Идентичность и демократия" отправилась в Крым для "наблюдения" за голосованием по поправкам в конституцию России.