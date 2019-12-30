Защита от катастроф и ватные палочки. 10 решений Европарламента, которые повлияют на вашу жизнь

В уходящем году по итогам общеевропейских выборов к работе приступил новый состав Европарламента. Несмотря на предвыборную гонку и "раскачку" новых депутатов, ЕП успел за 12 месяцев принять немало важных решений. DELFI при информационной поддержке пресс-службы Европарламента публикует десять самых значимых из них.

Не допустить катастрофы

Принятые Европарламентом новые правила предусматривают модернизацию механизмов европейской гражданской обороны. Они позволят государствам быстрее реагировать на природные и техногенные катастрофы, сделав возможным проще делиться нужным оборудованием. По инициативе Европарламента будет создан специальный евросоюзный резерв ресурсов RescEU, который объединит самолеты для тушения пожаров, машины скорой помощи, полевые госпитали и т.д. Помощь RescEU будет задействована в том случае, если государство не может самостоятельно справиться с разгулом стихии.

Защита границ

В середине апреля Европарламент поддержал закон, призванный укрепить Европейскую службу погранохраны. Планируется, что к 2021 году новый корпус по защите границ будет насчитывать 5 тысяч работников, а к 2027 — 10 тысяч. Европейская погранслужба будет содействовать работе национальных пограничников, предотвращать трансграничные преступления и возвращать на родину незаконно пересекших границу. В состав корпуса войдет также группа оперативного реагирования.

Покупка газа у третьих стран

Одобренные Европарламентом новые правила газового рынка позволят применять законы ЕС в отношении газопроводов из третьих стран, что должно создать ясность для всех участников рынка. Разрешение на переговоры с третьими странами будет выдавать Еврокомиссия при условии, что это не противоречат законам ЕС и не угрожают конкуренции и безопасности доставок. Евросоюз импортирует свыше 70% природного газа для потребления, поэтому столь важно обеспечить безопасность поставок.

Меньше смертей в ДТП

С мая 2022 года все новые автомобили в ЕС должны быть оборудованы системами аварийного торможения и "умной" регулировкой скорости. Конструкция грузовых автомобилей и автобусов должна быть такой, чтобы водители лучше замечали уязвимых участников дорожного движения — пешеходов и велосипедистов. Производителям таких транспортных средств нужно будет максимально устранить "слепые зоны" со стороны водителя и переднего пассажира. Технологии для улучшения "прямой видимости" нужно будет внедрять во все новые модели с ноября 2025 года, а в уже существующие модели — с ноября 2028 года.

По мнению Европарламента, введение инноваций позволит на 20% снизить число несчастных случаев на дорогах. В 2018 году на дорогах ЕС погибло свыше 25 тысяч человек.

Запрет одноразовых пластмассовых изделий



Согласно решению Европарламента, к 2021 году все страны ЕС должны прекратить торговлю одноразовыми столовыми приборами, соломинками для питья, ватными палочками, а к 2029 году — собирать на повторную переработку 90% пластмассовых бутылок.

Одобренные Европарламентом правила также укрепят принцип "платит загрязнитель", предусматривающий расширенную ответственность производителя (РОП). Это относится, например, к табачным фабрикам. РОП также будет применяться к рыболовным снастям — расходы на поиск и подъем потерянных в море сетей должен будет нести производитель, а не рыбаки.

Дружественные среде автомобили

Весной этого года депутаты Европарламента одобрили соглашение с министрами ЕС о сокращении выбросов парниковых газов автомобилями и микроавтобусами. Согласно установленному плану, к 2030 году нужно на 37,5% уменьшить выбросы CO2 для новых легковых автомобилей и на 31% — для микроавтобусов.

Чрезвычайная климатическая ситуация

Меньше выбросов, углеродная нейтральность, инвестиции в "зеленые технологии" — хотя новый созыв Европарламента только приступает к своей работе, уже понятно, что вопросы климата и окружающей среды будут в центре его внимания все ближайшие годы. Свои амбиции евродепутаты закрепили в принятой резолюции о чрезвычайной климатической ситуации.

Парламентарии призвали ЕС взять на себя обязательство снизить к 2030 году выбросы в атмосферу парниковых газов наполовину, а не на 40%, как прописано в Парижском соглашении. В свою очередь, к 2050 году, по мнению евродепутатов, нужно достигнуть климатической нейтральности, то есть полностью прекратить какое-либо вредное влияние от выбросов диоксида углерода (СО2) в атмосферу.

В резолюции также указано, что все страны ЕС должны включить международное судоходство и авиацию в систему торговли квотами на выбросы и уже в 2020 году прекратить субсидировать (прямо и косвенно) добычу ископаемого топлива.

Цифровая директива



Благодаря решению Европарламента, отныне представителям творческих профессий и издателям будет легче договариваться о лицензионных платежах с крупными интернет-компаниями, поскольку за загруженный пользователем контент будет отвечать веб-платформа. Новые правила будут непосредственно влиять на интернет-гиганты, такие как YouTube, Facebook и Google News.

Принятая евродепутатами директива содержит ряд положений, направленных на сохранение свободы мнений в Интернете. Распространение фрагментов новостных статей по-прежнему не будет считаться нарушением авторских прав, но директива не позволит агрегаторам новостей злоупотреблять этой возможностью. Это означает, что новостные заголовки — до тех пор, пока они будут очень короткими — будут продолжать появляться в потоке новостей Google News.

Баланс между работой и личной жизнью

В апреле этого года Европарламент утвердил новые правила предоставления отпуска по отцовству и отпуска по уходу за ребенком.

Впредь работающие родители и опекуны смогут просить работодателей улучшить организацию рабочего процесса, в том числе предоставляя возможность дистанционного доступа к рабочему месту или гибкого графика. Молодым отцам во всех странах ЕС будет доступен оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком продолжительностью не менее десяти рабочих дней, а опекунам — дополнительный ежегодный пятидневный отпуск.

Новый состав Еврокомиссии



Осенью этого года Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. В качестве главного приоритета своей деятельности она обозначила борьбу с изменениями климата. Она намерена достигнуть "климатической нейтральности", то есть заставить Евросоюз вести экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов.

Другим приоритетом в работе новой Еврокомиссии будет социальная сфера: фон дер Ляйен обещает ввести европейскую минимальную зарплату (что это, DELFI подробно писал здесь), создать механизм Европейских гарантий для детей для борьбы с бедностью, продолжить проект Европейских гарантий для молодежи и всячески бороться с социальным неравенством в ЕС.

Еврокомиссия является высшим органом исполнительной власти Евросоюза. Вместе с Европарламентом и Советом ЕС Еврокомиссия разрабатывает законодательные акты и меры, которые так или иначе касаются практически всех основных сфер жизни европейцев. Еврокомиссия следит за тем, как страны ЕС соблюдают общие правила ЕС, а в случае обнаружения нарушений — имеет право начать в отношении нарушителя процедуру взыскания штрафа.

Законодательный процесс в Евросоюзе

В этом году начался пятилетний срок нового созыва Европарламента. Европарламент — единственный орган ЕС, который избирают напрямую сами граждане. Европейский парламент и Совет ЕС (министры стран-членов) совместно принимают законы ЕС во многих сферах жизни (управление экономикой, энергетика, транспорт, окружающая среда, защита прав потребителей и т.д.). Евросоюзное регулирование являются основой для многих национальных правовых актов. Например, в Латвии до 80% законов основаны на решениях ЕС.

Инициатором разработки законов в ЕС в большинстве случаев является Еврокомиссия, но Европарламент может указать, какое новое законодательство желательно принять или обновить и тем самым призвать Еврокомиссию проявить законодательную инициативу.