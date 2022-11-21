Защита прав детей в цифровом мире

33 года назад мировые лидеры собрались, чтобы принять Конвенцию по правам ребенка: документ, который в глобальном масштабе подтверждает, что права ребенка — это тоже права человека, которые заслуживают защиты.

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Дальновидные лидеры, которые разрабатывали Конвенцию в 1989 году, не могли знать, насколько радикально детство изменится под влиянием цифровых технологий и интернета. Но они создали основу, наш путеводитель в мире, который становится все более цифровым.

Дети по всем миру начинают использовать интернет все раньше и проводят там все больше времени. В период между 2010 и 2020 годами время, которое дети проводят в онлайне, почти удвоилось. Во время пандемии Covid-19 резко выросло время, которое дети в Европе проводили у экранов: в Европе оно составляет от 6 до 7,5 часов в день. Свежие исследования показывают, что большая часть детей, у которых есть смартфон, используют его почти постоянно — для общения, главным образом, в соцсетях.

Преимущества такого глубокого перехода ясны: более широкий доступ к образованию, развлечениям и другим возможностям. Но понятны и риски.

Каждый третий ребенок в мире признает, что сталкивался с буллингом в интернете. В 2020 году 33% девочек и 20% мальчиков в Европе сообщали, что сталкивались с тревожным содержанием как минимум раз в месяц. В некоторых странах Африки и Азии, согласно новейшим исследованиям, с 2020 по 2021 год от 1% до 20% детей переживали как минимум один связанный с сексуальным использованием или насилием инцидент в интернете.

Дети все больше подвержены влиянию невидимых технологий, в том числе алгоритмам, системам прогностического анализа и геолокации, которые, возможно, нарушают их право на приватность или того хуже.

При этом, несмотря на присутствие цифровых технологий, у миллионов детей по-прежнему нет доступа к преимуществам, которые предлагает интернет. При цифровой экономике влияние таких различий будет только расти — если мы не предпримем усилия, чтобы избежать этого сейчас.

У каждого ребенка, вне зависимости от того, кто он и откуда, есть равные права на безопасность и включение. Все дети заслуживают возможности расти в цифровой среде, где эти права соблюдаются и защищаются. Это краеугольный камень поданной в начале этого года Еврокомиссией "Декларации о цифровых правах и принципах".

Поворотным пунктом в этой связи стал и принятый недавно "Акт о цифровых услугах". Он устанавливает для цифровых платформ строгие требования по защите несовершеннолетних в интернете, запрещает рекламу и потенциальное алгоритмическое содержание, направленное на детей. Это поможет создать более безопасную цифровую среду.

Новая стратегия "Лучший интернет для детей", которая является цифровым ответвлением стратегии ЕС по цифровым правам детей, поможет обеспечить, чтобы каждый ребенок в Европе был защищен, у него были права и он пользовался уважением в онлайне. В рамках этой стратегии ЕК начала разрабатывать кодекс действий при разработке программных продуктов в соответствии с возрастом детей.

Защита детей в интернете и улучшение доступа к цифровому обучению и другим возможностям находится и в центре внимания UNICEF по всему миру: начиная от сотрудничества с правительствами при разработке политики и правового регулирования (близкого к политике и правовому регулированию ЕС), поддержки министерств образования (с целью развивать цифровую грамотность и навыки онлайн-безопасности), и заканчивая тесным сотрудничеством с лидерами отрасли, чтобы создавать инновационные решения, направленные на безопасность детей в онлайне.

При помощи таких программ, как Global Kids Online или проектов вроде Disrupting Harm UNICEF помогает создавать базу доказательств о цифровых правах детей, чтобы помочь нам понять, как цифровое преобразование общества влияет на жизнь детей.

UNICEF сотрудничает и с партнерами в правительстве и сфере технологий, чтобы обеспечить каждому ребенку доступ к цифровому обучению. Наприме, Giga использует опыт UNICEF в сфере образования и закупок, ITU специальные знания в сфере регулирования и политики, и в частном секторе — чтобы обеспечить способность быстро внедрять решения, упрощающие подключение каждой школы к интернету. Созданная в 2018 году цифровая обучающая платформа The Learning Passport помогает перемещенным детям — сейчас ее используют более 2 млн детей в 17 странах.

Этот вопрос важен для каждого. Поэтому создатели политики, отраслевые лидеры, педагоги, родители, дети и молодежь в конце октября собрались на Форуме безопасного интернета в Брюсселе. Они обсуждали, как мы можем сделать интернет более безопасным для детей.

Важную роль играет самостоятельность. Мы должны научить детей, родителей, учителей и воспитателей тому, как идентифицировать риски в интернете; понимать, что является правдой и что — фальшивкой; как по максимуму использовать цифровые возможности. Центры безопасного интернета по всей Европе помогут этого добиться, а также обеспечат молодежи платформу, на которой она сможет выражать свое мнение. Каждой стране стоит взвесить возможность создания подобных сетей цифровой поддержки.

Защита в интернете, обеспечение цифровой самостоятельности и цифровое включение — это глобальные проблемы. Объединив силы, мы можем решать эти вопросы более эффективно и продуктивно. Наша цель — существование безопасной цифровой среды, которая станет краеугольным камнем цифрового общества, для каждого ребенка по отдельности и всех вместе.

Неофициальный перевод — Delfi.