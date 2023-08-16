В Евросоюзе спорят о предоставлении убежища россиянам, отказавшимся от службы в армии. Общего подхода к ним в ЕС нет, а официальное число успешных ходатайств об убежище мизерно.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Страны Евросоюза должны согласовать общую позицию по предоставлению убежища россиянам, отказывающимся от службы в армии по соображениям совести. К этому призвала группа из 17 евродепутатов из нескольких стран и партий. "Учитывая, что российские вооруженные силы совершают нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Украине, у россиян есть моральное оправдание, чтобы не служить в армии, участвующей в войне", — сказано в их письме, в начале августа оказавшемся в распоряжении Deutsche Welle.

Авторы письма считают обязанностью ЕС защитить россиян, сознательно отказавшихся от военной службы. "Этот шаг требует личного мужества, и связан с опасностью для собственной жизни и жизни членов семьи", — подчеркивает глава подкомитета Европарламента по правам человека Удо Булльман.

По информации подкомитета, военное командование РФ создало на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины не менее 13 незаконных центров, где свыше 600 россиян находятся под стражей из-за отказа воевать. Депутатам известно о пытках или как минимум грубых нарушениях прав человека в этих незаконных лагерях. "Мы не можем игнорировать эту ситуацию. Напротив, мы должны противостоять ей и предложить помощь пострадавшим", — говорит Булльман.

Глава Совета ЕС призвал россиян дезертировать

Политик напоминает об обращении к российским военным председателя Совета ЕС Шарля Мишеля в Европарламенте 6 апреля 2022 года: "Если вы не хотите участвовать в убийстве своих украинских братьев и сестер, если не хотите быть преступниками, бросьте оружие, прекратите сражаться, покиньте поле боя". Мишель попросил страны ЕС подумать, как помочь россиянам, не желающим воевать в Украине. Предложение ряда депутатов предоставлять убежище дезертирам из РФ он назвал "ценной идеей, которую следует реализовать".

Но уже в сентябре 2022 года Евросоюз отменил упрощенный визовый режим с Россией. Согласно новым инструкциям о выдаче краткосрочных виз ее гражданам, заявки от российских призывников, спасающихся от мобилизации, должны рассматриваться странами ЕС в индивидуальном порядке.

Официальной статистики о российских отказниках в ЕС нет

Обобщенных данных о том, сколько российских отказников впустили на свою территорию с начала полномасштабной войны страны ЕС и впустили ли вообще, нет. По мнению Вита Новотного, эксперта по миграции, убежищу и погранконтролю Центра европейских исследований Вильфрида Мартенса, из всех стран Евросоюза наиболее активно информацией об этом делится Германия.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По последним данным, опубликованным в мае, из 2485 заявок от россиян на предоставление политического убежища в ФРГ из-за отказа участвовать в войне были одобрены 55, отклонены — 88. В 671 случае имело место "формальное урегулирование" — отзывы ходатайств, например, по Дублинскому соглашению, поскольку рассматривать заявки должны страны первого въезда в ЕС. Еще 1671 дело находилось на рассмотрении. Правозащитники не раз отмечали, что процедура сложная, а процент положительных решений — мизерный.

Тогда же, в мае, иммиграционная служба Финляндии заявила, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину 1109 граждан РФ попросили убежища с целью избежать призыва в армию. Сколько из них получили согласие, Хельсинки не сообщает.

Многие страны предпочитают не обнародовать такую информацию, так что "мы блуждаем в потемках", говорит Новотный. О предоставлении убежища российским отказникам можно лишь догадываться — например, по заявлениям властей. "Учитывая настроения, которые французские власти выражали в прошлом году, я предполагаю, что Франция, вероятно, предоставляет убежище мужчинам, бегущим из РФ по этим причинам. Но даже если убежище предоставлено, то обнародовать это не будут", — убежден эксперт.

Новотный отметил, что и Швейцария демонстрировала готовность рассматривать ходатайства от тех, кто по соображениям совести отказался от службы в армии РФ, но ему не известно ни об одном конкретном случае. Даже в странах Балтии и Польше, придерживающихся наиболее строгой миграционной политики в отношении россиян, есть небольшая вероятность того, что убежище было предоставлено, но опять-таки — без огласки, считает аналитик.

Какие правила действуют в ЕС для уклонистов

Согласно законодательству ЕС, рассматривая ходатайства об убежище, власти должны оценивать особенности каждого случая. Поэтому все решения должны приниматься на индивидуальной основе с учетом всех обстоятельств и по правилам — главным образом это Директива о процедурах предоставления убежища и Директива о квалификации, пояснила DW представительница Еврокомиссии по внутренним делам Анитта Хиппер.

При этом общего подхода к предоставлению убежища российским уклонистам у стран Евросоюза нет. Для начала Еврокомиссия и Шарль Мишель должны стимулировать дебаты в Совете ЕС о пересмотре визовой политики Евросоюза в отношении дезертиров и лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям совести, считает Булльман. "Нам следует издать директивы для государств ЕС и определить единые процедуры, которые можно предложить дезертирам и отказникам, чтобы не бросать их на произвол судьбы в "дебрях параграфов", — говорит он.

Смогут ли страны ЕС создать единые правила для дезертиров?

Авторы письма настаивают на проведении консультаций по общей визовой политике и выработке принципов выдачи въездных виз и предоставления убежища гражданам РФ, не желающим воевать в Украине. Но как полагает эксперт по миграции Новотный, "учитывая симпатии и антипатии среди 27 стран ЕС, нереалистично ожидать создания общей политики".

А вот евродепутату Булльману согласование единых критериев в этом вопросе кажется не слишком сложным: "Мы сейчас работаем над пакетами, в которых гармонизируются нормы предоставления убежища и стандартизируются процессы подачи ходатайств, так что ЕС уже имеет опыт разработки общих стандартов".

Новотный же считает, что в итоге все останется, как есть, включая различные подходы в разных странах и разную степень открытости в этой сфере — вплоть до секретности информации о предоставлении убежища. Кроме этого, эксперт видит в инициативе евродепутатов и другую проблему: "Я понимаю, из чего они исходят, но думаю, что они игнорируют аспект безопасности, и поэтому я скептически отношусь к этому письму".

В россиянах видят риск для безопасности ЕС

По его словам, главная проблема в том, что уклонистами могут притвориться нежелательные личности, которым таким образом удастся попасть в ЕС. "Есть ли способ их обнаружить? Да, при предоставлении убежища есть процедуры проверки, однако не исключено, что их будет недостаточно. Грубо говоря, существующие процедуры не позволят выявить шпиона", — уверен эксперт.

По мнению евродепутата Булльмана, если глава Совета ЕС призывает россиян отказаться от военной службы, то есть не подчиниться приказам, то "мы также должны быть готовы признать последствия". "Мы убеждены, что Евросоюз в состоянии отличить человека, который уклоняется от армии по соображениям совести. Власти ЕС достаточно компетентны… То же самое должно происходить и при рассмотрении ходатайств об убежище из таких стран, как Иран или Афганистан", — говорит Булльман.

Пограничный контроль в отношении россиян также должен осуществляться с особым вниманием к рискам для стран и всего ЕС в целом, подчеркивают в Еврокомиссии. При проверке граждан РФ на внешних границах нужно учитывать "общий геополитический контекст и повышенные риски для безопасности" — рассказала Анитта Хиппер о предписаниях Брюсселя.

Шанс для нового поколения россиян?

В Еврокомиссии подчеркивают, что ЕС в любом случае останется открыт для тех, кто нуждается в защите. Каким образом? Хиппер поясняет, что даже в случае несогласия с условиями въезда в Шенген любая страна Евросоюза может выдать просителю визу с ограниченным территориальным действием — по гуманитарным причинам, из национальных интересов или в рамках международных обязательств. Такие визы могут быть предоставлены, например, диссидентам, независимым журналистам, правозащитникам, представителям гражданского общества и их близким родственникам.

"Следует учитывать, что благодаря этим людям может возникнуть новая, мирная Россия. Особенно если война будет продолжаться и все больше молодых россиян будут осознавать бессмысленность и жестокость этого конфликта, — считает Булльман.- Мы должны предложить этому новому поколению россиян возможность в безопасности работать над созданием новой страны".

Он напоминает о судьбе канцлера ФРГ Вилли Брандта, упавшего на колени перед памятником жертвам восстания в Варшавском гетто — этот жест стал символом признания вины за преступления, совершенные немцами во времена "третьего рейха". В 1933 году, после захвата власти национал-социалистами, юноша бежал в Норвегию, чтобы организовать сопротивление Гитлеру. "В этом контексте важно помнить о таких личностях, как Вилли Брандт, и доверять людям, идущим этим трудным путем", — говорит Удо Булльман.