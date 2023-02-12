Зеленский в Брюсселе, нелегальные мигранты, помощь Турции и Сирии. Евродайджест: главные события недели

В Брюсселе прошел саммит Евросоюза с участием президента Украины, Еврокомиссия выделит Турции и Сирии 6,5 млн евро и проведет конференцию по координации поддержки двух пострадавших от землетрясения стран, в ЕС подготовили доклад о методах кремлевской дезинформации, на внешних границах Союза запустят пилотный проект по усилению контроля за нелегальной миграцией, а государства-члены унифицируют законодательство о предоставлении убежища. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Зеленский выступил перед Европарламентом и принял участие в саммите лидеров Евросоюза

Что случилось? В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский отправился во вторую с начала полномасштабного российского вторжения зарубежную поездку. 8 февраля он прибыл в Лондон, где провел переговоры с британским премьер-министром Риши Сунаком, выступил перед парламентом и побывал на аудиенции у короля Карла III, а затем направился в Париж на встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. На следующий день Зеленский прибыл в Брюссель — там украинский президент выступил перед депутатами Европарламента, а затем направился на специальный саммит ЕС, где собрались лидеры всех 27 государств-членов.

Что это значит? В своей речи в Европарламенте Зеленский поблагодарил и депутатов, и всех европейцев за поддержку Украины и помощь в размещении беженцев. Президент подчеркнул, что, сражаясь с российской армией, его страна защищает не только себя, но и всю Европу и европейский образ жизни, а РФ назвал "самой антиевропейской силой современного мира". В свою очередь, спикер Европарламента Роберта Метсола заверила Зеленского, что Евросоюз и дальше будет поддерживать Киев: "Мы знаем, какую жертву принес ваш народ для Европы, и мы должны почтить ее не только словами, но и делом". Она также призвала ускорить процедуру принятия Украины в ЕС.

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Выступая на пресс-конференции по итоге заседания Совета ЕС с участием Зеленского глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также пообещала и впредь поддерживать Украину, а также заставить Кремль компенсировать нанесенный ущерб. Председательница ЕК анонсировала скорое введение десятого пакета санкций, нацеленного, в том числе, против "путинских пропагандистов", и "дополнительные запреты на экспорт на сумму более 10 миллиардов евро". Фон дер Ляйен также заявила о продолжении работы над созданием спецтрибунала по преступлениям России и высоко оценила реформы, которые проводятся в Украине для скорейшего присоединения к ЕС.

Одной из главных целей визита (о чем прямо заявил Зеленский) было достижение договоренностей о предоставлении ВСУ боевой авиации и другого вооружения. Хотя публично о таких решениях на уровне Евросоюза объявлено не было, отдельные страны ЕС и Великобритания заявили о готовности поставить Украине истребители. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в первый день саммита заявила журналистам, что в ЕС могли бы разработать механизм совместных закупок оружия для Киева наподобие того, что действовал во время пандемии коронавируса для приобретения вакцин.

Доклад о кремлевской дезинформации: использование посольств и фейковые материалы западных СМИ

Что случилось? В среду Европейская служба внешних связей (EEAS) впервые опубликовала доклад об угрозах от манипулирования информацией и внешнего вмешательства. Основным объектом исследования стали дезинформационные кампании, которые в последние месяцы 2022 года проводили в Европе представители РФ и КНР. "Россия использует информационные манипуляции и вмешательство как важнейший инструмент своей войны против Украины с беспрецедентной интенсивностью и использованием широкого набора инструментов. Мы должны работать по трем осям: предвидеть и сдерживать такие действия, принимать меры в поддержку Украины и, наконец, быть амбициозными в повышении устойчивости к авторитарным режимам", — заявил на специально организованной конференции с участием ученых, журналистов и представителей гражданского общества Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Что это значит? В докладе подчеркивается, что зафиксированная дезинформационная кампания направлена на оправдание действий российских войск в Украине, представление киевских властей как "неонацистского режима" и подрыв доверия европейцев к местным независимым СМИ и официальным источникам. Для этого, в частности, используются аккаунты российских дипмиссий в соцсетях — они представляют собой "скоординированную сеть распространения дезинформации", включенную в пропагандистскую машину. В последние месяцы Кремль стал использовать и новый метод — создание фейковых материалов западной прессы (о целой фабрике по производству ненастоящих обложек сатирических изданий и сюжетов европейских телеканалов Delfi писал в конце декабря). Для борьбы с распространением фейков в Евросоюзе будет создан Центр обмена и анализа информации, который, по словам Борреля, поможет собирать и анализировать сведения об основных инцидентах и угрозах, а также обмениваться опытом.

Полностью с текстом доклада на английском языке можно ознакомиться здесь.

Евросоюз выделил 6,5 млн евро на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

Что случилось? Руководство ЕС направит поддержку Турции и Сирии, пострадавшим от двух мощных землетрясений в начале этой недели. По данным на утро 11 февраля, жертвами катастрофы в двух странах стали более 24 тысяч человек, тысячи строений полностью или частично разрушены. В дополнение к мерам, которые уже предприняли государства-члены, Евросоюз направит гуманитарную помощь в пострадавшие регионы и организует конференцию по сбору пожертвований и координации действий для восстановления региона. "Сейчас приоритетом является круглосуточная работа по спасению как можно большего числа жизней, поскольку многие люди все еще находятся под завалами. [...] Мы посылаем сообщение жителям Турции и Сирии: Евросоюз поддержит вас, потому что никто не должен оставаться в одиночестве, когда на людей обрушивается подобная трагедия", — заявила в среду, 8 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что это значит? Поддержка пострадавших идет по нескольким направлениям. Во-первых, после получения от правительств Турции и Сирии запроса о помощи Евросоюз активировал Механизм гражданской защиты — через него в район землетрясения направлены более 1500 спасателей. ЕС также передаст гуманитарную помощь на сумму 3,5 млн евро для Сирии и 3 млн евро для Турции — она включает в себя питьевую воду, медикаменты, палатки, одеяла и обогреватели. Во-вторых, Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации участвует в помощи пострадавшим в тесном сотрудничестве с государствами-членами и ООН. В-третьих, для проведения более эффективных спасательных операций ЕС передает данные со своих спутников ответственным органам в Турции и Сирии. В-четвертых, лидеры Еврокомиссии и председательствующей сейчас в Евросоюзе Швеции объявили о проведении в марте в Брюсселе конференции, на которой совместно с властями Турции будет обсуждаться мобилизация международного сообщества для помощи пострадавшим.

Евросоюз готовит два пилотных проекта по защите внешних границ от нелегальных мигрантов

Что случилось? На саммите в Брюсселе лидеры ЕС договорились о ряде мер по борьбе с нелегальной миграцией, сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. С одной стороны, Евросоюз планирует реформировать законодательство о предоставлении убежища и унифицировать правила высылки иностранцев, которые находятся на территории ЕС без законных оснований. В то же время Еврокомиссия готовит пилотные проекты по укреплению внешних границ, чтобы снизить поток нелегальных мигрантов в Евросоюз. По словам еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, в 2022 году в ЕС незаконно въехали более 300 тысяч человек, большинство из которых не имеют основания для получения убежища.

Что это значит? Предполагается, что на границе Болгарии и Турции за счет фондов Евросоюза и национальных бюджетов будет усилена охрана границ — там обновят инфраструктуру, установят дополнительные камеры видеонаблюдения и сторожевые вышки, а для пограничников закупят больше транспортных средств. Как отметила фон дер Ляйен, на этом участке уже установлена стена, однако эффективность такой меры оказалась невысокой (отчасти поэтому такую практику не будут использовать по всей внешней границе ЕС несмотря на настоятельные требования некоторых стран).

Одновременно лидеры Евросоюза договорились реформировать процедуру предоставления убежища: с одной стороны, процесс рассмотрения заявок (сейчас он может длиться месяцами) существенно ускорят, а вынесенное в одной стране решение об отказе будет действовать на всей территории Союза — это не позволит нелегальному мигранту оттягивать выезд за пределы ЕС, просто перемещаясь из одного европейского государства в другое. Вместе с тем, в Евросоюзе обновят законодательство о предоставлении убежища для принятия более справедливых решений, а также активизируют работу с третьими странами для расширения числа легальных способов переехать оттуда в Европу.