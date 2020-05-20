Жизнь после Covid-19: Еврокомиссия обнародовала рекомендации для Латвии

Европейская комиссия (ЕК) опубликовала рекомендации для конкретных стран ЕС, в которых описаны механизмы борьбы с кризисом, вызванным пандемией Covid-19 (полный текст). Для каждой страны разработан свой список рекомендаций, учитывающий местные реалии. Латвии, рекомендовано улучить систему здравоохранения и реализовывать проекты в сфере зеленой и цифровой экономики.

Какой будет ситуация в экономике Латвии в этом году? ЕК считает, что чуда не случится, и падение ВВП составит около 7%. Стоит отметить, что это довольно средний показатель. Например, по прогнозу экспертов Международного валютного фонда, латвийскую экономику в этом году ждет снижение на 8,6%, но зато в следующем году нас ждет рост по типу V или U с ростом ВВП на 8,3%. ЕК также предсказывает рост безработицы до конца года до 8,6%, нулевую инфляцию, бюджетный дефицит на уровне 7,3% и рост государственного долга до 43,7%.

Что включают в себя рекомендации ЕК, чтобы смягчить последствия кризиса как для экономики в целом, так и для простых жителей? Что надо делать сегодня, чтобы экономика быстрей восстановилась и кризис пошел по сценарию V?

Во-первых, не обращать внимания на "страшные" цифры дефицита бюджета и государственного долга. Понятно, что сейчас, когда государство вынуждено больше тратить на поддержку экономики и занимать деньги на международных рынках, красивых цифр нет и не будет. А когда ситуация станет лучше, то правительству снова нужно будет вернуться к сбалансированному бюджету.

По мнению ЕК, главный фокус должен быть направлен на систему здравоохранения — как в плане ее финансирования, так и привлечения человеческих ресурсов. Ситуация в здравоохранении Латвии имеет известные давно проблемы: огромные очереди на обследования, плату пациентов, нехватку врачей за пределами Риги. Подчеркивается, что без инвестиций в сферу здравоохранения эти проблемы не решить.

Во-вторых, стоит уделить внимание социальным вопросам. Латвия всегда получала порцию критики за не слишком хорошую ситуацию в социальной сфере, за низкие пенсии и пособия. Сейчас этот момент также вошел в зону внимания экспертов. ЕК рекомендует уделить Латвии особое внимание на тех, кто потерял работу из-за пандемии, кто получает пособие по простою и пр. Подчеркивается, что минимальный уровень пособия по простою в 180 евро недостаточен для выживания. Кроме того, возможность получения пособия ограничена размером ранее уплаченных социальных выплат. Кроме того, не предусмотрены пособия по простою в случае частичной занятости.

Также отмечается, что гарантированный минимальный доход сегодня — во много раз ниже прожиточного минимума. Обращается внимание на то, что если человек становится безработным в Латвии, то риск бедности у него резко возрастает, и с каждым месяцем становится все выше. Также в Латвии распространена выплата зарплат конвертах, а социально незащищенные слои населения имеют повышенный риск заразиться Covid-19.

В-третьих, реализовать политику активного финансирования экономики. В этом вопросе ЕК рекомендует уделять особое внимание малому и среднему бизнесу, которому традиционно сложнее получить кредит, чем крупному бизнесу. Более того, даже с учетом всевозможных разработанных в последнее время инструментов поддержки бизнеса через Altum, малые предприниматели часто остаются за бортом этой поддержки.

Вторая важная группа, нуждающаяся в финансовой поддержке — это экспортеры. Именно от их успехов будет зависеть восстановление экономики. Что касается больших инвестиционных проектов, то сейчас, по мнению ЕК, самое время для их реализации. Но приоритет должен быть отдан проектам с высокой степенью готовности, а также проектам, связанным с "зеленой" экономикой и цифровыми решениями.

И, наконец, еще одна рекомендация ЕК — и дальше бороться с отмыванием денег. Подчеркивается, что в этом вопросе у Латвии есть очень хороший прогресс. И сегодня нет никаких причин останавливать эти процессы. Более того, их надо сделать эффективными путем сотрудничества различных организаций и правоохранительных органов. ЕК советует Латвии продолжать работу над управлением рисками, эффективностью судебной системы и рассмотрением дел в суде.