"А кто-то наращивает обороты!" Янис Рейрс разъяснил, кому и как государство поможет, а кому — нет

Правительство обещает раздать помощи на два миллиарда евро. Откуда их возьмут, кому дадут, кому не дадут и как долго все это продлится. Министр финансов Янис Рейрс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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На днях правительство приняло пакет мер, который должен помочь людям и предприятиям выжить в чрезвычайной ситуации. Уже сейчас выясняется, что помощь получат далеко не все — для этого надо соответствовать строгим критериям и быть "невинными" в глазах Службы госдоходов.

"Доходы в казну поступают довольно хорошие, — сообщил министр. — Налогов за этот период собрано больше, чем в прошлом году. Но это происходит по инерции. Уже сейчас коммерческие банки предупреждают, что платежи между клиентами (бизнесом) уменьшаются, значит, в апреле ситуация будет хуже, чем сейчас. Многие отрасли нажали на ручной тормоз, что скажется на бизнесе и налогах в будущем.

Правительство пока исходит из сценария, что чрезвычайная ситуация краткосрочная — на два-три месяца. В этом случае планируемый прогноз падения экономики — 5%. К завершению этого периода главное — сохранить предприятия, чтобы работники были готовы сразу начать трудиться после кризиса… Если поймем, что кризис долгосрочный, надо будет включать совсем другие инструменты и сценарий развития".

Пособие по простою — кому его дадут?

Работникам закрывшихся из-за чрезвычайной ситуации предприятий государство два месяца будет платить пособие по простою 75% от зарплаты, но не больше 700 евро на человека, чтобы работодатель его не увольнял. Также предприятие может отложить уплату налогов до трех лет.

Руководству таких предприятий надо писать заявление в электронном виде в СГД: оборот падает, закрываемся, работники такие-то, их счета такие-то. И дать гарантии, что работники в это время не будут получать никаких других доходов. СГД проверит, заплатило ли налоги само предприятие и не получает ли работник какое-то пособие или оплату работы в другом месте, если нет — пособие будет… Уже в первый день после принятия закона в СГД обратились за помощью на полмиллиона евро.

Может, выгоднее уволиться и получать пособие по безработице?

Каждый человек, если он платил все социальные взносы, имеет на это право. Только надо иметь в виду, что свое место обратно он может не получить. Мы все же предлагаем пособие, чтобы потом предприятию не надо было снова искать работников и обучать.

Скажется ли провал в доходах при расчетах отпусков и пособий?

Это все будет учитываться. Мы будем следить, чтобы впоследствии никто не пострадал из-за времени, когда получал пособие. Но пока мы об этом еще не думали… Кризис сильный и важно, чтобы все друг другу доверяли. Без взаимной помощи его не одолеть.

Где Латвия возьмет два млрд евро на помощь?

Денег в стране больше не стало. Но поменялись нормы о дефиците бюджета. Содержимое Госкассы и бюджета — это разные вещи. Бюджет — это то, что мы зарабатываем. Если мы не зарабатываем и повышаем зарплату каким-то группам, превышаем бюджет, а значит, в следующем году у нас не будет денег, чем платить. Мы так много не зарабатываем. В Госкассе у нас был миллиард — это ликвидный буфер, который должна держать каждая страна на случай, если резко прекращаются доходы, чтобы продолжать выполнять свои обязанности.

Второй миллиард — это финансовые инструменты: разговор с Европейским банком инвестиций, Северным инвестиционным банков и другими, чтобы привлечь кредитные средства. Но их придется отдавать.

Также финансовая институция господдержки предприятиям Altum вчера начала выдавать кредиты на общую сумму 915 млн евро тем предприятиям, которые терпят бедствие от коронавируса. Сегодня было 150 консультаций с предприятиями, 120 из них захотели подать заявление, а 10 уже подали на кредитные гарантии. Причем некоторые из них как раз сейчас наращивают обороты — у них пик бизнеса, им нужны новые работники, станки и оборотные средства. Например, предприятие "Каравелла" увеличивает выпуск рыбных консервов и набирает работников.

Другие предприятия наладили выпуск комплектующих в Западную Европу, когда прервались поставки из Китая — им нужны деньги на развитие. Также есть предприятия, которые отправили продукцию за рубеж, а платежей не получили, потому что там проблемы — чтобы продолжить производство, им нужны оборотные средства. Altum дает гарантии и кредиты.

Как решить проблемы с возвратом кредитов коммерческим банкам?

Коммерческие банки уже заявили, что готовы заморозить платежи по выплатам основных сумм — как частным, так и юридическим лицам. Без государственных гарантий. Государственные гарантии могут быть для бизнеса на срок от двух до шести лет.

Как поможет Еврокомиссия?

Помощь ЕК уже в том, что они приняли решение с этого года не учитывать бюджетные дефициты. На преодоление последствий кризиса и восстановление экономики средства можно тратить в необходимом объеме.

Европейские банки предлагают кредитные линии для помощи предпринимателям. Европейский центробанк организует скупку ценных бумаг в размере 750 млрд евро — долги государствам от крупных предприятий. Программ много — мы всюду смотрим, что можно приспособить к нашим нуждам.

Так сколько денег добавят медикам?

В марте медикам, которые участвуют в работе по торможению быстрого распространения Covid-19, добавят до 50% от зарплаты, а в апреле-мае — до 20%. Пока о повышении обычных зарплат на будущее речи не идет.

Кто поможет самым незащищенным слоям?

Пенсионеры могут чувствовать себя спокойно: запасы социального бюджета — 1,2 млрд евро. Мы про него вообще не говорим и не будем его трогать. Пособие по безработице будет выплачиваться полностью, если вы честно платили все соцналоги. Все госпрограммы выполняются. Больничные листы полностью оплачиваются. Мы взялись оплачивать все, что проходит под грифом Covid19, вместо работодателя. Если раньше работодатель оплачивал бюллетень до 10-го дня, а государство с 11-го дня, то сейчас государство оплачивает бюллетень полностью. В остальном — все, как и было.

Вернут ли людям вовремя переплаты по налогам?

Мы возвращаем переплаченные налоги, даже не дожидаясь положенных по закону трех месяцев. Каждый день перечисляем людям по полтора-два миллиона евро. Никаких остановок и задержек.

Что будет с людьми, чьи доходы были непостоянны?

По самозанятым и другим формам занятости будем решать на следующей неделе. Совершенно точно, что государство не будет никому платить добавку к зарплате — пособие только для тех, кто вынужден был остановить работу полностью и полностью потерял доходы…

Кризис отложил налоговую реформу?

Как раз нет. Кризис лишний раз подтвердил, что 20-25% жителей Латвии — полностью социально незащищенные люди. Значит, система, которая была, не действует. Мы были единственной страной в мире, где возможно рабочее место без минимальных социальных гарантий, но это действует лишь пока все хорошо. Уже в первый месяц кризиса более 200 тысяч незащищенных ничем людей оказались просто в неведении, что с ними будет завтра. Такого больше допустить нельзя.

Сейчас мы поможем ВСЕМ, но в первую очередь — тем, кто платил налоги, за счет кого мы и платим медикам, учителям, полицейским, армии… Лишь потом будем решать, как помочь другим. С условием, что после кризиса запустим реформу, которая бы давала социальные гарантии хоть на минимальном уровне каждому рабочем месту.