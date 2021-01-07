Главной новостью первого рабочего дня 2021 года стал уход из Сейма экс-министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы — политике она предпочла ключевую должность в Международной шахматной федерации (FIDE), которую нередко называют "мягкой силой Кремля". Портал Delfi поговорил с Рейзниеце-Озолой о том, как она относится к таким подозрениям, какую роль в ее жизни играют шахматы, чего ждать от налоговой реформы и коронакризиса в Латвии, а также откуда у нее силы на четырех детей, мужа и ударные порции макарон.

Дана Рейзниеце-Озола в шахматы играет с восьми лет. В конце 90-х она побеждала в женских чемпионатах Латвии и Европы, до недавнего времени представляла страну на женских шахматных олимпиадах и командных чемпионатах Европы, неизменно играя на первой доске.

Параллельно насыщенной шахматной жизни Дана построила успешную карьеру в политике (впрочем, в последнем Сейме ее Союз зеленых и крестьян оказался в глубокой оппозиции). Жена экс-главы Латвийского агентства инвестиций и развития. Мама трех дочек и сына. Всегда красная помада, эффектный наряд и приветливая улыбка. В этом году ей исполнится 40 лет, но кризис среднего возраста — не про Дану. Своего она не упускает: ради новой должности управляющего директора FIDE Рейзниеце-Озола пошла на настоящий шахматный гамбит.

Почему в жизни шахматные короли играют сильнее королев?

- Похоже, благодаря сериалу Queen’s gambit растерявшие популярность шахматы обрели второе дыхание и женское лицо. Даже наряды появились в шашечку. Вам понравился фильм?

- Конечно! В который раз мы убедились, как сильно может влиять на людей киноиндустрия. Очень надеюсь, что это будет не кратковременный хайп, а устойчивый интерес. Важно, что главная героиня Бет Хармон совсем не идеальна — иначе людям было бы трудно себя с ней ассоциировать.

Для профессиональных шахматистов в этом сериале было особым наслаждением то, что партии, разыгранные Бет, абсолютно корректны — как на отборах, так и в финалах мы видели классические образцы игры. Недавно я узнала, что для достоверности в съемке рук Бет над шахматной доской использовались… каскадеры. (Смеется.) То есть дублеры-шахматисты, чтобы при взгляде на руки профессионалам не казалось, что играет какой-то любитель.

- Выпивала Бет тоже профессионально!

- Конечно, любому профессионалу от шахмат ясно, что с таким количеством алкоголя серьезных турниров мирового уровня не выиграть. К тому же, шахматы сегодня сильно помолодели. Чтобы шевелить мозгами несколько часов подряд по несколько дней кряду и выигрывать, надо быть в очень хорошей физической форме.

- А сногсшибательные наряды — это обязательно? Вы как одеваетесь на матчи?

- Для спортсменов очень важны ритуалы — они помогают концентрироваться. Кто-то пишет ручкой, которая принесла удачу.