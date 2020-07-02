Кариньш: 5% "налога на здоровье" недостаточно, соцвзносы нужно платить всем

Предложенное министром финансов Янисом Рейрсом введение налога на здравоохранение в размере 5% должно идти рука об руку с введением обязательных социальных взносов для всех работающих, заявил на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он подчеркнул, что введение этого налога не увеличит налоговое бремя. "Речь идет о внутреннем перераспределении и о том, что определенную часть уплаченных налогов нужно направлять системе здравоохранения, чтобы обеспечить ее гарантированное финансирование, которое не будет зависеть от политической конъюнктуры и формирования бюджета", — сказал Кариньш.

Премьер подчеркнул, что ведение налога на здравоохранение в размере 5% должно идти рука об руку с введением обязательных социальных взносов для всех легально работающих в Латвии. Это будет означать, что в бюджет будет поступать больше средств.

По словам Кариньша, эта и другие идеи обсуждаются в правительственной коалиции и более подробно о них будет известно, когда в коалиции будет достигнута какая-либо договоренность по изменениям в налоговой системе в целом.

Как отметил Кариньш, кризис показал, что в Латвии имеется множество людей, которые легально работают, но социально не застрахованы. С наступлением кризиса они не могли получить помощь, поэтому правительству пришлось принимать отдельные решения, чтобы их поддержать. В дальнейшем такого быть не должно, сказал премьер.

Как сообщалось, министр финансов ранее заявил, что налог на здравоохранение может состоять из 1% социальных взносов, 2% налога солидарности и 2% подоходного налога с населения (ПНН).

"В формировании бюджета здравоохранения должны участвовать все, поэтому 3% социальных взносов и 2% от поступлений ПНН будут направляться на здравоохранение", — сказал Рейрс.

Вторым направлением налоговой реформы станут минимальные социальные взносы для тех групп населения, которые в настоящее время работают в специальных налоговых режимах — плательщиков налога с микропредприятий, самозанятых и др.