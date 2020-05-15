Кони и люди. Госсекретарь МВД о 9 мая, наблюдении за больными, грабежах и новом шефе Госполиции

Пандемия Covid-19 внесла свои поправки в криминальную статистику Латвии и поставила полицию в двусмысленную ситуацию: маски — защита от заражения или возможность утаить лицо для преступника? Новый глава Госполиции Андрей Гришин пытается найти нестандартные ответы кризисной ситуации, но нехватка кадров по-прежнему дает о себе знать. О буднях МВД в передаче "Действующие лица" на LR-4 рассказал госсекретарь Дмитрий Трофимов, отвечая на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Как и медики, полиция и пограничники сегодня оказались на передовой борьбы с Covid-19. На традиционно недоукомплектованные и малооплачиваемые службы охраны порядка в дополнение к повседневным обязанностям легла задача по сдерживанию распространения инфекции — увещевание несознательных жителей, контроль за соблюдением социальной дистанции, отслеживание больных и потенциально заразных. Забот хватает, да еще и политики на ковер вызывают. Так после 9 мая, когда десятки тысяч людей в индивидуальном порядке принесли цветы к памятнику в парке Победы, премьер Кариньш охарактеризовал происходившее как "собрание" и потребовал от МВД и Госполиции разъяснений.

Что не понравилось премьеру 9 мая?

12 марта было принято решение о запрете на публичные мероприятия любого характера, в том числе — 9 мая, но в индивидуальном порядке возлагать цветы к памятникам и местам захоронения не было запрещено. Полиция в сотрудничестве с другими службами провела большую работу по проведению превентивных мер и разработке плана общественного порядка в этих местах. Памятник в Парке Победы — лишь одна такая точка.

Давайте посмотрим в ретроспективе: если раньше мероприятия 9 мая посещали до 200 000 человек, то в этом году по нашим подсчетам их было около 20 000. Это говорит о том, что большинство услышало нас и задумалось… Уже не первый год в рамках конкретного мероприятия оценивается работа полиции. В этот раз работу провели результативно и на ожидаемом уровне. Конкретная статистика по некоторым случаям несоблюдения дистанции — вопрос, который озвучен в политическом формате…

Как нарушаются правила чрезвычайной ситуации?

Около 90% принятых решений о назначении штрафов связаны с нарушением ограничения на собрания — допустимого числа человек в одном месте. Остальные 10% — нарушение норм самоизоляции. Были неоднократные штрафы до 2000 евро за злостные нарушения. Были десятки тысяч проверок. Наша цель — предупреждение и информирование, чтобы работы у медиков было меньше. У нас есть пример хорошей практики в Риге — патрулирование на конях оказался отличным методом дисциплинирования людей, которые не понимают важности ограничений.

Не облегчит ли ношение масок задач преступников?

Пока таких случаев не фиксировалось, но на эту тему мы думали. В том числе и в рамках 9 мая. Закон запрещает носить маски, закрывающие лицо, с другой стороны, обязанность чрезвычайной ситуации — носить маски. Тут встает вопрос об уровне риска, перед которым мы оказались. Все будет решаться в разумных понятиях работника полиции, который проводит предупредительные мероприятия.

Обяжут ли иностранных туристов прикрывать рот и нос?

Принято решение об открытии балтийского пространства для туризма. Предложение министр обязать приезжих носить маски рассматривается. Если решение примут — это станет обязательным. Если не примут — это станет решением на уровне каждой страны.

Каких преступлений во времена Covid-19 стало больше (меньше)?

Выросло количество случаев мошенничества в интернете — получения персональных данных незаконным образом, проведения фиктивных сделок. Логично, что увеличилось число краж велосипедов и автомашин. Поскольку за рубеж их не вывезти, воруют популярные марки на запчасти. Также кражи GPS-устройств на сельхозтехнике — мы такие дела расследуем в сотрудничестве с литовскими коллегами.

Коллеги из Эстонии рассказали, что у них сильно сократилось число краж из домов — это понятно, потому что люди больше сидят дома. Есть отдельные случаи грабежей на улице (сумки с продуктами вырывают), но это не система. И все же есть беспокойство за экономическую ситуацию: если все затянется, а у людей не будет доходов, могут возникнуть преступные намерения получить средства преступным способом.

Как сильно выросло домашнее насилие?

Мы получаем примерно на 30% больше вызовов, но на выходе выясняется, что зачастую прирост статистики — это эмоции, свойственные кризисному времени. Число решений о выдворении (насильника) осталось на прежнем уровне. И все же риск роста таких преступлений, с учетом сидения жителей дома, есть.

Следит ли полиция за зараженными Covid-19 по мобильным?

В других странах есть подобная практика. В Латвии — это не дело полиции. Было принято решение Кабмина о создании специальной аппликации для мобильных устройств, которая даст возможность медикам получать информацию, если человек добровольно использует аппликацию. Цель — с помощью аппликации получать данные о контактных лицах этого человека, чтобы обеспечить эпидемиологическое расследование и информировать потенциально зараженных. Тут контроль может вестись за тремя категориями лиц — больные, контактные и лица на самоизоляции. Ключевое слово в этом случае — добровольно. Полиция такие аппликации не использует.

Как полиция контролирует заболевших, контактных и самоизолянтов?

Было принято решение, что все лица, которые заезжают в Латвию, заполняют определенную форму. Анкета передается Госполиции, которая с 9 апреля в сотрудничестве с SPKC проводит контроль трех категорий — следит за соблюдением режима самоизоляции по информации о прибывших от погранохраны. Используются разные методы. В первую очередь телефонные звонки. Одно время с людьми связывались патрули, которые едут мимо дома… Но полиция все время думает о новых методах, которые как можно меньше затрагивают права людей на частную жизнь.

Кто будет контролировать соблюдение дистанции на госэкзаменах?

Это будет обязанность тех, кто проводит мероприятия. Если вызовут полицию — отреагируем. Главное — понимание самих участников мероприятий.

Как МВД оценивает работу нового и.о. начальника Госполиции?

Надо отдать должное прошлому главе Госполиции Интсу Кюзису, которые более, чем за 8 лет, сделал все лучшее, что мог. Перенятие обязанностей Андреем Гришиным было связано непосредственно с кризисом Covid-19. Он способен обеспечить работу полиции в команде и принимать неординарные решения в ситуациях, когда нет ясных ответов (как в случае с Covid). Удалось выделить дополнительные средства на зарплаты. На днях начат проект по обеспечению полиции новой формой. Проводится работа по составлению бюджета на новый период. Гришин со всеми задачами справляется.

Нашли ли деньги на форму пожарным и погранохране?

Если на полицию поэтапно выделяют деньги из внутренних средств, то для погранслужб таких денег нет. Мы проводим совместную работу с Минобороны — очень надеемся, что в итоге получится обеспечить формой и пограничников. Позиция в бюджете на одежду спасателей прежде всего направлена на обеспечение спецформой для выполнения прямых обязанностей, а вот для формы, нужной не во время пожаров, средств пока нет. Пока ведем подготовительную работу с описанием этой новой формы.

Безопасно ли экипированы полицейские?

Сегодня в нужном объеме (рекомендованном медиками) работники Госполиции обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты в ситуациях, когда это необходимо. Нехватка кадров по-прежнему актуальна, особенно в Рижском регионе — средний некомплект больше 10%, а где-то доходит до 20-23%. Но случаев, чтобы люди покинули полицию (побоявшись инфицирования), я не знаю. Служба в полиции, погранохране и спасателях — такая же миссия, как у медиков…