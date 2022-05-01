Пропаганда не может скрыть эту очень простую вещь. Представитель МИД Британии о войне, санкциях и Би-би-си в Риге

С первого дня войны Великобритания активно поддерживает Украину, снабжая ее оружием и поставляя гуманитарную помощь. Будет ли Соединенное Королевство расширять свое военное присутствие в странах Балтии? Планируются ли поставки военной техники в Украину? Об этих и других темах портал Delfi поговорил с бывшим постпредом Британии при ООН и нынешним генеральным директором по вопросам Европы в британском Министерстве иностранных дел (МИД) Джулианом Брейтуэйтом.

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В Ригу Брейтуэйт (на фото слева, справа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон) прибыл для обсуждения ситуации с безопасностью в Балтии. Однако главная причина его визита — двусторонний политический диалог, который Латвия и Великобритания ведут после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания отправит в Украину новые партии бронетехники, беспилотников и противотанкового оружия. Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи сказал, что Соединенное Королевство не против, если Украина начнет наносить удары по территории РФ, а министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что Лондон постарается предоставить ВСУ дальнобойную артиллерию и противокорабельные ракеты. Расскажите подробнее об этих поставках и их условиях.

Министр обороны Бен Уоллес, министр иностранных дел Лиз Трасс и премьер-министр Борис Джонсон очень быстро высказались за предоставление Украине серьезной военной техники для обороны. Мы отправили противотанковое оружие в Украину фактически еще до начала конфликта. И тактически они оказались очень важными.

Наши министры последовательно настаивают на том, чтобы предоставить как можно больше военной поддержки Украине, чтобы она могла защитить себя. Совсем недавно мы объявили, что отправим в Украину двести бронетранспортеров. Таким образом, мы наращиваем спектр вооружения, и будем настаивать на том, чтобы наши союзники поступали так же. Украинцы должны сами решить, что им делать с этим оружием.

Президент Зеленский надеялся, что над Украиной будет установлена бесполетная зона, но НАТО на это не пошло. Дело в том, что для этого нам придется выводить из строя военно-воздушные силы — то есть, фактически, атаковать Россию. Это стало бы серьезной эскалацией конфликта. НАТО установило четкие границы: Украина получит поддержку, чтобы защитить себя и гарантировать, что Путин не победит в Украине. Но сам альянс избегает участия в войне.

Видите ли вы проблему в том, что для ударов по России, о которых говорил Хиппи, может использоваться британское оружие? Не думаете ли вы, что это может вызвать еще большую агрессию со стороны РФ?



Россия вторглась в Украину. Украинцы воюют за свою страну, чтобы защитить ее. Они воюют с россиянами на территории Украины. Мы абсолютно поддерживаем украинцев, чтобы они могли защитить себя и свою страну.

Оказалось, что у украинцев есть неплохие генералы, есть довольно эффективная военная тактика, но не нам им рассказывать, как защищать свою страну. Мы пытаемся предоставить им оборудование, которое позволит им это сделать.

Как Британия рассматривает заявление Сергея Лаврова о реальных рисках начала ядерной войны?



В каком-то смысле хорошо, что министр иностранных дел России предупреждает о рисках эскалации. У украинцев нет ядерного оружия, и единственный участник этого конфликта, у которого оно есть — это Россия. Мы надеемся, что Лавров дает советы своему президенту о том, что важно не допустить эскалации этого конфликта. Это очень опасная ситуация, он прав. Вот почему НАТО подчеркивает различие между предоставлением всей возможной военной техники Украине и тем, чтобы стать непосредственным участником конфликта с Россией. Это может привести к той эскалации, о которой говорил Лавров. НАТО фактически провело очень четкую границу между этими вещами. Так что страх эскалации, я думаю, с одной стороны есть, и если Лавров предупреждает о рисках, это хорошо.

В подконтрольном России Приднестровье были взорваны две радиовышки, транслировавшие российское радио. Власти Украины уже назвали это провокацией Москвы. Может ли Россия попытаться совершить очередное масштабное нападение, но со стороны Приднестровья?

Нас беспокоят атаки под фальшивым флагом: их приписывают украинцам, хотя на самом деле они не имели к этому никакого отношения. Уровень дезинформации и преднамеренных манипуляций в этом конфликте — большая проблема. В Приднестровье есть российские войска. Есть сценарий, при котором эти российские силы гипотетически могли бы сыграть роль в конфликте, но этого пока не произошло. Очень надеемся, что и не произойдет.

Традиционно британские военные в качестве сил НАТО базируются в Эстонии. Не рассматривается ли возможность более обширного присутствия Британии в странах Балтии?



В странах Балтии есть немцы, канадцы и англичане. Мы базируемся в Эстонии, и мы удвоили там численность британских военных, сейчас их 1600. Нам нужно извлечь уроки из того, что произошло в Украине. Нужно снова сосредоточиться на европейской безопасности, на том, как мы обеспечиваем сдерживание и защиту нашего восточного фланга. Все это будет обсуждаться на саммите НАТО в Мадриде летом.

Понимает ли Лондон, что страны Балтии экономически тесно связаны с РФ? Есть ли какие-то сценарии помощи, если нам придется отказаться от российских нефти и газа?



Независимость от российской энергетики — это вопрос, который особенно остро стоит для стран Балтии. По-моему, Латвия получает 90% своего газа из России, но латвийское правительство взяло на себя обязательство изменить это. Мы хотим помочь. Мы можем поделиться опытом в области возобновляемых источников энергии наземной ветровой энергии (насколько я понимаю, это одно из направлений, которое изучает Латвия), а также в вопросе перехода на сжиженный природный газ (СПГ). Большая часть газа в Британию поступает через СПГ-терминалы, и вам тоже нужно переключиться с трубопровода на систему СПГ.

То, как это можно сделать, мы рассмотрим на саммите Инициативы Трех морей, который состоится здесь, в Риге, в июне. Британия не является участником Инициативы Трех морей, но туда приедет наш министр иностранных дел Лиз Трасс, так что Британия будет представлена. Этим энергетическим вопросам мы уделим особое внимание.

Мы очень поддерживаем все усилия, направленные на независимость от российских энергоресурсов, поскольку мы видели, в каких целях они используются (российскими властями — прим.ред.). Думаю, в странах Балтии давно это поняли, но ваша инфраструктура до сих пор привязана к старой советской инфраструктуре. Изменить это будет сложно, но это одна из вещей, о которых я говорил с правительством Латвии.

Как в Британии обстоят дела с беженцами из Украины? Есть ли они?

Да, есть. Поначалу были проблемы, нам пришлось менять визовую схему. Сейчас мы выдали около 60-70 тысяч виз. Существуют схемы для беженцев и воссоединения семей. Кроме того, в Великобритании есть те, кто готов принять семьи беженцев, и они получают государственную поддержку.

СМИ писали, что в особняках российских олигархов в Британии могут разместить беженцев из Украины. Что вы об этом думаете?

Это громкий заголовок. Потребности беженцев в жилье это не решит. На практике размещение будет организовано по разработанной схеме.

В Британии был огромный всплеск общественной поддержки Украины, это похоже на то, что вы видите здесь. Даже в маленьких деревнях в Британии повсюду можно видеть украинские флаги. Думаю, людей это тронуло в том числе и потому, что это очень простая история: Россия вторглась в европейскую страну, и люди спасают свою жизнь. Это настолько резонирует с худшими временами европейской истории, что понять это нетрудно.

Британское выделило на гуманитарную помощь около 220 миллионов фунтов. Но сумма, которая была собрана в виде пожертвований, приближается к полумиллиарду фунтов. Общество широко поддерживает позицию правительства, и мы активно продвигаем ее в НАТО и G7.

Нас беспокоит, что это может не закончиться быстро. Мы должны быть готовы помогать в долгосрочной перспективе.

Много ли в Лондоне россиян, которые бежали от режима? В Ригу приехало очень таких людей. Как Лондон действует в таких случаях?

Это поразительная черта Риги: она стала своего рода столицей российской ссылки. Сюда приехало довольно много российских СМИ. В Великобритании же ситуация другая. В Лондоне существует большая и очень заметная русская диаспора, но она сей час ассоциируются с олигархами и "Лондонградом". Это не очень справедливо по отношению к подавляющему большинству россиян, живущих в Лондоне.

В Лондоне была довольно негативное отношение к тем, кто приезжает с огромными суммами денег, полученными за политические услуги, поддержку Путина и т.д. Поэтому к новой волне эмиграции из России отношение негативное. Это несправедливо по отношению к подавляющему большинству русского населения Лондона. Но это можно понять.

Российская оппозиция критикует западные страны за то, что в санкционные списки до сих пор не включена предполагаемая любовница или жена Путина Алина Кабаева. Рассматривало ли британское правительство введение санкций против Кабаевой?

У нас была дискуссия о том, насколько правильно и справедливо применять санкции к членам семей тех, кого мы пытаемся привлечь к ответственности. Если были доказательства, что они переписывали свои активы или имущество на семьи, мы делали это (накладывали санкции — прим.ред). Но мы стараемся не доходить до того, чтобы применять санкции к людям только потому, что они с кем-то связаны.

Команда Навального опубликовала призыв развернуть мощную информационную войну против режима Путина, поскольку это главное оружие Запада. Что в Британии думают по этому поводу? Собираетесь ли вы укреплять Би-би-си или другие британские СМИ?

Это действительно хорошая мысль, и мы с ней согласны. Наши санкции разрушили инфраструктуру российских государственных СМИ в Британии, например, RT и Sputnik. Еще одна вещь: мы обеспечили гораздо более значительными ресурсами операцию по противодействию дезинформации. Она развернута в Британии, а также по всей Европе. Цель — противостоять дезинформации.

Если говорить о Русской службе Би-би-си, то ее элементы перебазируются в Ригу. Мы рады, что Латвия готова принять у себя Русскую службу Би-би-си, потому что языковые центры Би-би-си часто были самым надежным источником информации, особенно в странах, где государственные СМИ политизированы, а независимые масс-медиа находятся под жестким контролем. Поэтому мы очень благодарны за то, что Латвия была к этому готова.

Еще одно наблюдение: интересно, что, несмотря на все инвестиции Москвы в манипулирование СМИ и дезинформацию, украинцы гораздо лучше справляются с коммуникацией. Несмотря на всю мощь машины российской дезинформации, она не может им противостоять. Это снова возвращает нас к тому, что здесь произошла очень простая вещь — одна страна вторглась в другую. Народ этой страны замечательно сопротивляется и проходит через ужасные страдания. И никакие манипуляции СМИ не в состоянии скрыть это.