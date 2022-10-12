Ринкевич: Латвия является мировым лидером в оказании помощи Украине

Латвия занимает первое место среди государств, которые больше всего жертвуют Украине относительно ВВП, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в Twitter.

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Как пишет портал Rus.Lsm.lv, c 24 января по 3 октября этого года Латвия пожертвовала Украине 0,9% от ВВП страны. Эстония занимает второе место с 0,8% от ВВП, а Польша является третьим наиболее активным пожертвователем с 0,5%.

Данные Кильского института мировой экономики (Германия) свидетельствуют, что Латвия пожертвовала 314 миллионов евро, что является 16-м лучшим показателем в мире и самой крупной поддержкой с учетом ВВП страны.