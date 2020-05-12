Со среды можно будет снова проходить медосмотр для получения прав и разрешения на оружие

С 13 мая возобновляется медицинское освидетельствование для работы в охране, для получения водительских прав, разрешения на оружие и использование пиротехники, сообщает LETA.

С 6 апреля из-за режима чрезвычайной ситуации были приостановлены медицинские проверки для получения разрешения на работу охранником или детективом, на владение оружием, использование пиротехники и взрывчатых веществ и устройств, а также медосмотры для моряков и водителей.

Просроченные разрешения и удостоверения автоматически продлевались. Предусматривалось, что их срок действия — три месяца после окончания чрезвычайной ситуации.