"Уровень — только вверх!" Затлерс о медицине-пиявке, смешных пенсиях и "черных кассах" партий

Проблема медицины не в деньгах. США за Латвию ничего не решает, а использует для борьбы с Россией. Рижскую думу лучше не распускать. А вот пенсии можно повысить, если не тратить государственные средства на черт знает что. Экс-президент Латвии Валдис Затлерс ответил на актуальные вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Прийдя на эфир с загипсованной рукой и зашитой бровью, Валдис Затлерс сообщил, что это результат похода в подвал за картошкой, а вообще-то, новый год он встретил хорошо — с хорошими людьми и хорошей музыкой. "К тому же я не встретил в новом году ни одного человека, который бы мне не улыбался. Это хорошая примета".

По наблюдениям экс-президента Латвии, "за прошлый год мы научились жить в любом состоянии, с любым правительством и любым парламентом… Я намекаю на то, что мы созрели как демократия. Мы уже не опасаемся тех, кого не понимаем или ненавидим. Мы осознаем, что наше общество намного сложнее, чем просто "хорошие" и "плохие".

По его мнению, на этом основании жить теперь нам будет интересно и нескучно, а главное — не будет решений, которые понизят жизненный уровень народа. "Уровень пойдет вверх, — уверен Затлерс. — Может, не такими большими шагами, как бы всем хотелось, но все-таки главная задача, чтобы бедные жили лучше, поставлена всеми, у кого есть полномочия решать эти вопросы… А отношение — это главное. Если мы будем друг друга подбадривать, и говорить "да, трудно, может, неприятно, но зато какая выгода от этого для будущего!" — тогда все получится".

Почему же люди по-прежнему недовольны? По мнению Затлерса, развитие страны вышло уже на такой уровень, что они не чувствуют перемен. "Мы входим в число первых сорока развитых стран. Базовые проблемы, которые имеют большинство стран мира, у нас уже решены. Вот и начинаем искать другие проблемы. Конечно, они есть, но не того порядка. Мы уже думаем совсем по-иному, чем лет двадцать назад. Наше отношение к себе и работе сильно поменялось. Причем, не всегда в лучшую сторону. Например, в сфере услуг мы так и не научились говорить друг другу приятные слова — много ругаемся. Все можно улучшить. Видишь проблему — надо ее громко заявить и решать".

Что думает Затлерс о ситуации с образованием в целом и "русскими школами" в частности - ЗДЕСЬ.

Что думает Затлерс о проблемах негражданства - ЗДЕСЬ.