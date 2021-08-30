Уже вторую неделю среднее количество привитых от Covid-19 в день не превышает 5000

На прошлой неделе темп вакцинации от "Covid-19" в Латвии продолжал снижаться и был третьим самым низким этим летом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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На прошлой неделе в среднем вакцинировались 4700 человек в день. Еще хуже показатели были только на неделе Лиго — 4549 человек в день. Немного больше, но в среднем менее 5000 прививок в день делалось в июле и августе, при том, что вакцины имелись в наличии и в свободном доступе.

Пока что самый высокий темп вакцинации был на неделе 24 мая, когда в среднем вакцинировалось около 16 700 человек в день.

В воскресенье от Covid-19 привиты 843 человека, из которых 493 получили первую дозу вакцины, 331 — вторую дозу, а 19 были вакцинированы однократной вакциной Johnson & Johnson.

В воскресенье прививки делались в семи медицинских учреждениях.

На сегодняшний день в Латвии сделано 1 496 045 инъекций вакцин от Covid-19, в том числе 740 123 человек получили первую дозу вакцины, а 755 922 человека завершили процесс вакцинации.