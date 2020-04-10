1,5 млн масок: в Латвию доставлен первый груз, закупленный для госструктур
Foto: LETA

В пятницу в Ригу прибыл первый груз индивидуальных средств защиты, приобретенный в рамках централизованной закупки для нужд госучреждений. 1,5 млн одноразовых медицинских масок из Китая будут доступны для нужд всех государственных учреждений, сообщает LETA.

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Централизованную закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции согласно принятому 2 апреля кабинетом министров решению проводит Министерство обороны Латвии. По плану, в стране должен быть сформирован резерв средств защиты как минимум на три месяца.

Доставку грузов в конкретные учреждения в зависимости от приоритетности обеспечат Национальные вооруженные силы.

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