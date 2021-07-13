1,82 млрд евро на оздоровление экономики. Брюссель одобрил латвийский план

Совет по экономическим и финансовым вопросам Европейского Союза во вторник, 13 июля, утвердил план Фонда оздоровления экономики Латвии в объеме 1,82 млрд евро. Об этом сообщает Министерство финансов.

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Договор о получение финансирования планируется заключить в августе, и первой получит поддержку сфера здравоохранения, в которой уже начата подготовка проектов.

"Еврокомиссия признала, что латвийский план охватывает широкий спектр взаимосвязанных и укрепляющих друг друга реформ и инвестиций, которые помогут эффективно разрешить многие экономические и социальные проблемы, которые Европейский Совет упомянул в рекомендациями Латвии в 2019 и 2020 годах. План предусматривает ответ на вызовы в таких сферах как здравоохранение, образование и навыки, социальная включенность, исследования и инновации, доступное жилье, государственное управление, предпринимательская среда, борьба с теневой экономикой и легализацией преступно нажитых средств", — информирует Минфин.

Предусматривается, что мероприятия, включенные в План оздоровления мероприятия, будут содействовать "зеленой" экономике и дигитализации, проведению структурных реформ и вопросов развития человеческого капитала. План делает упор на развитие навыков, например, в рамках реформ высшего образования, в отношении содействия частным вложениям в исследования и развитие, в дигитализацию, поскольку эти направления важны для экономики будущего.

Латвия планирует вложить в совершенствование цифровых навыков 95 млн евро до 2026 года, чтобы жители в возрасте от 16 до 74 лет в этой сфере имели как минимум основные навыки.

Министр финансов Янис Реирс ("Новое Единство") признал, что официальной Риге предоставлен более оперативно доступ к финансовым ресурсам, поскольку Латвия — в списке первых 12 европейских стран, план которых утверждены в Европейском совете. Также Латвия — первая среди стран Балтии, которой одобрили план.

"Чтобы Латвия могла активнее двигаться вперед, призываю отраслевые министерства активно работать над реализацией 24 включенных в план реформам и 61 инвестиционным мероприятием, и как можно быстрее сесть за сол переговоров с отраслевыми негосударственными организациями, социальными партнерами и партнерами по сотрудничеству, чтобы разработать, согласовать и передать в Кабинет министров необходимые нормативные акты", — сказал Реирс.

Завтра на пресс-конференции о реализации Плана фонда оздоровления в Латвии отчитаются на пресс-конференции еврокомиссар и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, министр финансов Янис Реирс, министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение), министр по делам самоуправлений и регионального развития Артурс Томс Плешс (АР!) и министр образования и науки Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия).