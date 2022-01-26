1 февраля в Латвии заработает система депозитной упаковки. Что об этом нужно знать?

С 1 февраля в Латвии будет действовать система депозитной упаковки. Теперь в цену некоторых товаров будет включена стоимость упаковки – чтобы вернуть деньги, эту упаковку нужно будет сдать в специальный "таромат". Delfi рассказывает, что нужно знать о новой системе.

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Как это работает?

За каждый приобретенный депозитный продукт покупатель будет автоматически вносить депозитную плату — 10 евроцентов. Чтобы вернуть деньги, нужно сдать упаковку.

Куда сдать?

В депозитный пункт. В Латвии они будут двух видов — автоматические и ручные. В автоматический упаковку нужно будет сдавать в таромат, а в ручных ее примет работник магазина. Найти ближайший пункт сдачи можно на карте, которая доступна на сайте системы.

А как распознать депозитный продукт?

Это должна быть упаковка, приобретенная не раньше 1 февраля 2022 года. На депозитной упаковке также стоит специальный символ (см. картинку ниже).

На каких видах упаковки будет стоять знак депозита?

На стеклянной, пластмассовой (РЕТ) и металлической (жестяной) упаковке, в которую наливаются безалкогольные напитки, все виды пива и другие алкогольные напитки крепостью до 6 %. Объем депозитной тары — 0,1 — 3 литра (не включая).

Нужно ли сплющивать упаковку перед тем, как сдать?

Нет. Упаковка будет приниматься только в том случае, если она будет пустой и не сплющенной или не битой. Знак депозита и штрихкод должны быть разборчивым.