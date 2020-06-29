1 июля в Вецмигрависе не будет горячей воды

Rīgas siltums в среду, 1 июля, проведет в Вецмилгрависе проверку труб. В это время у жителей не будет горячей воды, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Гидравлическая проверка будет проводиться в течение дня. Горячая вода появится в домах уже вечером, за исключением тех мест, где будут обнаружены повреждения труб.

Температура воды начнет понижаться до 45 градусов уже в понедельник вечером.

Rīgas siltums напоминает, что во время проверки давление в трубах составляет 16 атмосфер, что делает их опасными объектами. При обнаружении утечек предприятие просит обращаться по круглосуточному бесплатному телефону 8 00000 90.

Как сообщалось, в ходе гидравлической проверки труб в Риге на улице Гертрудес провалилась под землю машина: трубу прорвало, грунт размыло и образовалась яма. Из-за повреждений других труб, не связанных с проверкой, провалились еще несколько машин.