1 марта в Латвии снимается режим чрезвычайной ситуации из-за Covid-19. Насколько свободнее мы будем жить?

Вторжение России в Украину отодвинуло в информационной повестке тему пандемии Covid-19 на задний план. Тем не менее с приходом весны происходит долгожданное событие — отменяется чрезвычайная ситуация, и соответственно, в разных сферах вводятся послабления эпидемиологической требований. Портал Delfi обобщает информацию о том, что меняется с 1 марта.

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Школы и детсады



В школах продолжится регулярное тестирование. И учащиеся, и работники школ могут не соблюдать карантин, если стали контактными лицами инфицированного Covid-19. Но в случае, если контакт с инфицированным произошел в семье, учащийся или педагог должен проинформировать об этом руководство учебеного заведения — чтобы были приняты дополнительные меры эпидемиологической безопасности.

Воспитанники детсадов должны соблюдать 10-дневный домашний карантин, если стали контактными лицами членов семьи. Карантин можно прервать, если не ранее, чем на 7-й день сделан тест на Covid-19 и получен негативный результат.

В школах по-прежему нужно носить маски — разрешены тканевые. В течение марта руководитель учебного заведения по согласованию с советом школы может разрешить не носить маски ученикам 1-3 классов.

Ограничения на посещение занятия образования по интересам — и школьников, и детсадовцев — сняты.

Весь март к персоналу школ предъявляется требование иметь сертификат о как минимум первичной вакцинации или перенесенной болезни.

Рабочие места и сертификаты работников



Сохраняется рекомендаций сохранять удаленный режим работы, если это возможно.

Очно (в местах, где больше одного человека) все правильно носят медицинские маски или респираторы FFP2-FFP3 без клапана. Нужно соблюдать дистанции, мыть руки и так далее.

Работодатели вправе установить сам организовывать тестирование очно работающих, контактных лиц и т.д.

Работодатель имеет право определить риск инфицирования каждого работника (в том числе должностного лица) и возможный риск распространения инфекции, чтобы решить, каким работникам необходим сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. \

Сертификат, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного заболевания, должны иметь:

медицинские работники, которые вступают в непосредственный контакт с пациентами;

социальные работники, выполняющие работу по уходу в течение длительного времени;

работники управления мест заключения;

работники, которые оказывают общественные услуги в прямом контакте с получателем услуги;

работники, которые оказывают услуги в прямом контакте с клиентами в эпидемиологически безопасной среде

Магазины



Абсолютно все магазины со вторника доступны для всех жителей — и вакцинированных, не вакцинированных. Вне зависимости от площади магазина, то есть в торговых центрах не нужно больше предъявлять сертификат.

Однако сохраняется требование носить маску, а также магазины будут регулировать поток посетителей, исходя из того, что на одного клиента должно приходится не менее 15 квадратных метров публичной торговой площади.

Кафе, рестораны, индустрия красоты, развлечения



С 1 марта сертификат Covid-19 все же будет необходимо предъявлять для доступа на мероприятия повышенного эпидемиологического риска.Также сертификат будет нужен при получении услуг, не предполагающих ношение маски.

К мероприятиям повышенного риска относятся: развлекательные мероприятия, дискотеки, танцевальные клубы, игорные заведения и т.д.

Маски не получается носить на спортивных занятиях, в салонах красоты, в заведениях общепита (кафе и рестораны). Рискованными с точки зрения заражения считаются танцы, хоровое пение, репетиции любительских коллективов.

Вход на все перечисленные мероприятия с 1 марта — только с сертификатом

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Мероприятия



Количество людей на частных мероприятиях в помещении и на открытом воздухе увеличено до 50 человек (свадьбы, похороны, крестины — до 250 человек), а на организованных мероприятиях — до 3 000 человек без регистрации посетителей и индивидуальных требований к рассадке. Разрешены даже мероприятия со стоячими местами. Лица или сотрудники, которые непосредственно участвуют в предоставлении услуги, на мероприятиях или церемониях, не обязательно должны быть включены в максимально допустимое количество людей.



Транспорт



Со вторника, 1 марта отменяются ограничения по заполняемости общественного транспорта. Одновременно в общественном транспорте, в такси по-прежнему сохраняется требование использовать респиратор класса FFP2 или медицинскую маску. Тканевые маски разрешено носить только детям 7-12 лет.



Путешествия



С 1 марта отменяются требования о соблюдении самоизоляции после въезда в Латвию.

При этом сохраняются условия выдачи и использования цифровых ковид-сертификатов ЕС, то есть сохраняется условие, что въезд в Латвию возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации, перенесенном заболевании или тесте, если лицо въезжает из страны, не присоединившейся к системе сертификатов ЕС.

Сертификаты не требуются для детей в возрасте до 12 лет.