1 мая общественный транспорт Риги будет курсировать по расписанию выходного дня
Foto: LETA

В следующий понедельник, 1 мая, общественный транспорт в Риге будет курсировать по расписанию выходного дня, сообщила представитель предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

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Планируются изменения и в работе автостоянок и центров обслуживания клиентов.

1 мая муниципальными платными парковками, которыми управляет Rīgas satiksme, можно будет пользоваться бесплатно, за исключением подземной парковки на улице Кр. Валдемара возле Дома конгрессов.

С 1 мая по 30 сентября будет работать платная парковка в Вецаки (зона V). Плата за пользование платной парковкой в зоне V составляет 2 евро за весь день. В понедельник, 1 мая, пользоваться этой парковкой можно будет бесплатно.

Все центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme в понедельник будут закрыты.

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