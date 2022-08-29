1 сентября будет прохладно и дождливо

В четверг, 1 сентября, в Латвии будет прохладно, местами будет идти дождь, прогнозируют синоптики.

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С утра ожидается небольшая облачность, больше облаков будет на юге от Рижского залива и местами в Курземе — эти облака и принесут дожди.

Также местами в Латвии возможен туман. Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. Минимальная температура воздуха на рассвете — +3..+9 градусов, местами на побережье — до +14 градусов; к 9 утра температура воздуха поднимется от +8..+9 на востоке страны до +14 на побережье.

Днем облаков станет больше, местами возможен кратковременный дождь. Больше осадков будет на юге страны от Рижского залива и в Курземе. Будет дуть слабый и умеренный северный, северо-западный ветер. Воздух прогреется до +12..+16 градусов, в Курземе местами до +18 градусов.

В столице День знаний будет облачным и временами дождливым, температура воздуха составит от +11 градусов на рассвете до +15 градусов днем.

Более сильные осадки на этой неделе ожидаются вечером понедельника и во вторник, местами гроза принесет очень сильные дожди, возможны локальные наводнения, град и сильные порывы ветра.

В начале сентября местами ожидаются первые осенние морозы, холоднее всего будет в Видземе и в Латгале.

