1 сентября проезд в общественном транспорте будет бесплатным
Foto: LETA

Рижская дума призывает жителей 1 сентября делать выбор в пользу общественного транспорта — проезд в этот день будет бесплатным.

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Пользоваться столичными автобусами, троллейбусами и трамваями можно будет без регистрации э-талонов.

"Наступление нового учебного года всегда связано с интенсивным транспортным потоком, что неизбежно приводит к увеличению пробок в Риге. Чтобы День знаний прошел без лишних забот, 1 сентябре поездки на общественном транспорте Риги будут бесплатными, и я призываю всех воспользоваться этой возможностью, оставив свой автомобиль дома. Это будет безопаснее, удобнее и быстрее”, — отметил председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

Самоуправление Риги призывает водителей транспортных средств быть особенно внимательными, а также с пониманием относиться к детям, которые вернулись в город после летних каникул и, возможно, немного забыли об осторожности на улицах.

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