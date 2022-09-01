1 сентября проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным

Чтобы уменьшить заторы в столице, сегодня, в День знаний, проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным, сообщили агентству LЕТА в управлении по связям Рижской думы.

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"День знаний — праздник и для Риги, и для всей страны. Чтобы уменьшить в этот день заторы и побудить родителей и учителей выбирать общественный транспорт, Рижская дума 1 сентября ввела бесплатный проезд", — заявил ранее мэр столицы Мартиньш Стакис.

Самоуправление также призывает водителей транспортных средств к бдительности на дорогах, так как на улицах будет много детей, которые вернулись в город после летних каникул.

Рижская дума просит жителей максимально использовать общественный транспорт.

Как сообщалось, в Риге с 1 сентября будет увеличено количество рейсов общественного транспорта по нескольким маршрутам, сообщила агентству LЕТА руководитель отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

С 1 сентября в рабочие дни будет увеличено количество рейсов на 1-м трамвайном, 3-м и 14-м троллейбусных маршрутах, а также на 22-м, 25-м, 37-м, 41-м и 53-м автобусных маршрутах.

С 3 сентября будет увеличено количество рейсов в выходные дни на 1-м трамвайном маршруте, а также на 15-м и 19-м троллейбусных маршрутах.

С окончанием пляжного сезона с 1 сентября автобусы 30-го маршрута, как и ранее, будут курсировать только по будням, автобусы номер 29 будут ходить по маршруту "Межциемс-Вецмилгравис", также изменения будут внесены в 36-й автобусный маршрут по рабочим и выходным дням и в 31-й автобусный маршрут в выходные дни.