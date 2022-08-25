1 сентября в Риге будет бесплатный проезд в общественном транспорте

В День знаний, 1 сентября, в автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme проезд будет бесплатным. Э-талон в этот день валидировать в транспортных средствах не нужно.

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"День знаний праздник не только в Риге, но и во всей Латвии. Чтобы в этот день уменьшить пробки, призывая родителей и педагогов в Риге выбирать общественный транспорт, Рижская дума вводит 1 сентября бесплатный проезд", — заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.

Вице-мэр Риги, ответственный за вопросы транспортного сообщения, Вилнис Кирсис ("Новое Единство") добавил, что 1 сентября — это еще и день, когда в город возвращается интенсивное движение, что после лета создает дополнительные риски безопасности. Поэтому лучше выбирать общественный транспорт, что уменьшить вероятность пробок.