1 сентября в Риге будет бесплатный проезд в общественном транспорте
Foto: LETA

Рижская дума призывает горожан 1 сентября пользоваться общественным транспортом, который в День знаний будет бесплатным. Электронные или кодовые билеты в рижских автобусах, троллейбусах и трамваях с 1 сентября регистрировать будет не нужно.

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"Переход от лета к новому учебному году всегда связан с большей активностью людей, что способствует более интенсивному движению транспорта в Риге и неизбежно создает новые пробки. Для того, чтобы праздник — первый день учебного года — прошел без лишних забот, 1 сентября общественный транспорт в Риге будет бесплатным, и я приглашаю всех воспользоваться этой возможностью, оставив машину дома. Это будет безопаснее, комфортнее и переход будет более плавным", — сказал председатель Рижской думы Вилнис Кирсис ("Новое Единство"). Мэр Риги желает успешного нового учебного года каждому ученику Риги и терпения родителям в течение всего учебного года.

Рижское самоуправление призывает водителей быть особенно внимательными, а также с пониманием относиться к детям, которые вернулись в город после летних каникул и, возможно, немного забыли об осторожности на улицах.

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