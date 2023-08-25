1 сентября в Риге пройдут концерты, общественный транспорт будет бесплатным

В Риге — не только в центре, но и в спальных районах — пройдут мероприятия, посвященные Дню знаний. Общественный транспорт в столице в этот день будет бесплатным, а все желающие смогут посетить занятия по интересам в качестве гостя в день открытых дверей.

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В Верманском парке с 17:00 до 19:00 пройдет мини-фестиваль рэпа, где будут выступать группа sivmoneyy, исполнительница Grēta и рэп-объединение Siera plate.

В парке Нордекю с 14:00 до 21:00 будут выступать исполнители разных жанров. В 17:00 выступит вокальная студия 34-й школы, в 18:00 будет перформанс музыканта Максима Шентелева, в 19:00 — ученики джазовой программы Рижской Домской хоровой школы, в 20:00 — исполнитель хип-хоп Fiņķis. В парке все это время будут проводиться художественные и танцевальные мастер-классы для детей.

На Ратушной площади пройдет концерт Ar jaunu sparu zinību dzīlēs ("С новой силой в глубины знаний". С 17:00 до 22:00 будут выступать музыкальные ансамбли Kolibri, Dzeguzīte, джазовая группа Рижского Домского хора Viens likums. Будет специальная концертная программа для детей с музыкой из латвийских фильмов и мультфильмов, песни будут исполнять солисты Кристине Паже и Дидзис Бардо. В конце мероприятия выступят группы Pirmais kurss и Citi zēni.

В Плявниеках в культурном пространстве Strops в Березовой роще пройдет научное шоу с лабораторными экспериментами, которые устраивает детский и молодежный центр РТУ Futurimo Rīga, а потом — выставка Театра рисунков "Тр хорошие вещи" (Trīs labas lietas).

1 сентября под девизом Nāc un piedalies! ("приходи и участвуй!") пройдет день открытых дверей в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе в центрах образования по интересам. Например, в детском и молодежном центре Laimīte (улица Саркандаугавас, 24 и улица Балтасбазницас 14) с 11:00 до 15:00 и в Рижской Болдарайской Новой основной школе с 15:00 до 17:30.

Со всеми мероприятиями можно ознакомиться на странице Рижской думы.