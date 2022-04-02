10-16 млн украинских беженцев. Нил Муйжниекс о том, можно ли будет осудить Россию за военные преступления

Украинцы могут стать самой крупной группой беженцев в мире. Комиссариат по беженцах ООН уже предупреждает, что внутри самой страны и за ее пределами может насчитываться 10-16 млн перемещенных лиц. В интервью программе Komandcentrs Delfi TV директор Европейского регионального бюро Amnesty International Нилс Муйжниекс рассказал о том, с какими рисками сталкиваются беженцы и можно ли будет доказать военные преступления российской армии в Украине.

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Беженцами интересуют преступные элементы

"У меня была группа исследователей, которые были прямо на границе в Польше и других местах. Они акцентировали, что есть много добровольцев, но относительно мало представителей государственных учреждений, что создает большие риски. Всевозможные уголовные элементы, которые хотят использовать женщин и детей, уже проявились. Предлагают ночлег, предлагаю отвезти куда-то — тут должно быть присутствие государства. Только государство может регистрировать людей, только государство может предоставить долгосрочное жилье и всяческую помощь", — сказал в интервью Муйжниекс.

Общество в Латвии и в целом в Восточной Европе положительно относится к беженцам, проявляя политическую солидарность — чувствуя, что мы могли оказаться на их месте. Но долго ли сохранится такое позитивное отношение? — задается риторическим вопросом Нилс Мужниекс. По его словам, добровольцы на месяц-два предоставляют беженцам кров, но они не смогут вечно жить с украинцами под одной крышей. И здесь опять же велика роль государств, принимающих беженцев — и нужно будет решать эти вопросы.

Вероятность совершения военных преступлений — велика

По словам главы Европейского регионального бюро Amnesty International, очень велика вероятность того, что российская армия в Мариуполе совершила военные преступления и преступления против человечности — удары по учебным заведениям, больницам и другим невоенным целям. Но все эти преступления должны быть доказаны юридически. Муйжниекс выразил уверенность, что это не составит труда. У Amnesty International также есть представители в Украине, которые фиксируют происходящее там, а также лаборатория, изучающая применяемые боеприпасы и проверяющая опубликованные видео и фото.

Какими бы заметными ни были эти преступления, иногда требуется очень много времени, чтобы привлечь военных преступников к ответственности, подчеркнул в то же время Муйжниекс. Например, югославский лидер Слободан Милошевич долгие годы оставался в Сербии, пока местное правительство, наконец, не решило, что ему выгоднее выдать бывшего диктатора Международному уголовному суду в Гааге. Муйжниекс выразил надежду, что аналогичная участь ожидает и президента России Владимира Путина.

Сокрытие гибели российских солдат — бесчеловечно

Если правда, что Россия хоронит тела своих павших солдат в братской могиле в Беларуси или иным образом скрывает гибель военнослужащих от их родственников, то это бесчеловечное обращение с семьями, считает Муйжниекс. В то же время глава Европейского регионального бюро Amnesty International подчеркнул, что действия Украины — съемка и демонстрация видео с пленными российскими военнослужащими на пресс-конференциях — тоже сомнительно с этической точки зрения. "Мы указали Украине на это", — подчеркнул Муйжниекс.

Правозащитников беспокоят и заявления России о привлечении "добровольных" боевиков с Ближнего Востока , поскольку наемники еще меньше заинтересованы в международных нормах ведения войны, чем Россия, признал Муйжниекс

Хотя Россия объявила о своем выходе из Совета Европы, в Европейском суде по правам человека находится около 18 000 дел против страны, рассказал директор Европейского регионального бюро Amnesty International. Даже если Москва не будет выполнять приговоры по этим делам сейчас, то они могут быть полезны в будущем для тех, кто кому предстоит реформировать Россию, убежден правозащитник.

Ознакомиться с полной версию интервью Нила Муйжниекса — можно здесь.