10 мая: Рукс утверждает, что полиция не требовала убирать цветы. Ланге: план был согласован с полицией

Госполиция не прогнозировала сценарий, при котором после уборки цветов у памятника Освободителям в Риге 9 мая "может повториться". Об этом в эфире TV3 заявил начальник Госполиции Армандс Рукс.

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По словам Рукса, в социальных сетях не было никаких признаков, что кто-то готовится "повторить 9 мая". Поэтому полиция не планировала стягивать в парк дополнительные силы.

К эскалации ситуации привело то, что цветы от монумента убрали рано утром, считает Рукс. После этого полиции пришлось бороться с последствиями. Он заявил, что полиция не призывала убрать цветы, этот вопрос находится в ведении самоуправления. В полиции начата служебная проверка в связи с действиями должностных лиц в этой ситуации.

Уборка цветов у памятника была согласована с полицией и была включена в план по обеспечению безопасности в парке Победы. Об этом заявил исполнительный директор Риги Янис Ланге, сообщает LETA.

Он признал, что уборка цветов трактором, возможно, была не лучшим решением, но напомнил: собрания 9 мая в этом году фактически означают прославление агрессии России. В данный момент ситуация у памятника уже стала вопросом общественного порядка и даже национальной безопасности, считает он.

Возложение цветов к Памятнику освободителям в этом году было разрешено только в индивидуальном порядке, доступ к монументу был ограничен. Тем не менее, 9 мая множество рижан пришли в парк, и пространство перед монументом почти полностью было покрыто цветами.

Ранним утром 10 мая сотрудники муниципального предприятия Rīgas dārzi un parki собрали цветы, причем использовали для этого ковш трактора. Эти действия вызвали широкий резонанс в соцсетях, и во вторник массовое возложение цветов повторилось. Вечером в парке собралось около 500 человек. Хотя большинство из них соблюдали порядок, некоторые вели себя громко, пели и выкрикивали лозунги, прославляющие Россию и советскую армию.

В ночь со вторника на среду возле Памятника освободителям было спокойно, свидетельствуют наблюдения репортера портала Delfi. В среду утром полиция перекрыла доступ к Памятнику освободителям в Парке победы и площади вокруг памятника. Сотрудники полиции не позволяют отдельным людям приближаться к монументу, сообщает LETA.