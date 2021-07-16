10% опрошенных по телефону пенсионеров записались на вакцинацию
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10% пенсионеров, которым звонили и предлагали сделать прививку от Covid-19, согласились ее сделать, сообщила агентству LETA представитель Отдела проекта вакцинации Национальной службы здоровья Инга Васильева.

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По ее словам, обзвон повышает интерес к вакцинации. Некоторые пенсионеры, которые приходят в прививочный пункт торгового центра Dittona в Даугавпилсе, говорили, что приняли такое решение после звонка, хотя сначала по телефону говорили, что не пойдут.

В маленьких городах готовность людей вакцинироваться ниже, чем в больших, и существенная причина — это то, что поблизости от жилья многих пенсионеров нет пункта вакцинации. Эта проблема будет решаться с помощью выездных пунктов. Кроме того, пенсионерам старше 80 лет предложат сделать прививку на дому.

Персональный обзор пенсионеров старше 60 лет был начат в мае, сначала в Елгаве, потом и в других городах. К 9 мая обзвонили почти 30 000 пенсионеров в Елгаве, Даугавпилсе, Лиепае, Резекне, Алуксне, Ауце, Баложи, Бауске, Броцени, Цесисе, Цесвайне, Добеле, Екабпилсе, Кандаве, Кегумсе, Кулдиге, Лиелварде, Лигатне, Мадоне, Огре, Салдусе, Тукумсе, Валмиере и других городах.

Кроме того, с 14 июля начат обзвон тех, кто когда-то оставлял заявку на сайте manavakcina.lv, но так и не пришел на прививку. Таких людей около 20 000.

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