10 тысяч жителей проголосовали за запрет прокремлевским лицам занимать госдолжности

На платформе общественных инициатив Manabalss.lv собраны 10 тысяч подписей, чтобы запретить прокремлевски настроенным лицам занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях. Сейчас за инициативу подписались 10160 человек.

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Авторы инициативы — организаторы шествия "За освобождение от советского наследия".

Они призывают срочно разработать и принять закон о депортации нелояльных Латвийскому государству лиц из Латвии и лишении гражданства, а также закон, который запретит лицам, поддерживающим агрессию России против Украины, баллотироваться на выборах в государственные и местные органы власти и Европарламент или занимать государственные должности.

Теперь предложение будет направлено на рассмотрение в комиссию Сейма, которая может принять решение о передаче этой законодательной инициативы на рассмотрение в парламент.

