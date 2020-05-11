11 кандидатов претендуют на строительство станции Rail Baltica в аэропорту “Рига”

На второй этап международного конкурса строительства станции Rail Baltica в аэропорту “Рига” прошли 11 кандидатов, сообщает LETA.

Председатель правления Eiropas dzelzceļa līnijas Каспарс Вингрис указал, что ожидает напряженную международную конкуренцию:

“Подали заявки профессионалы и опытные кандидаты из многих стран мира, в том числе из Латвии. Поданы профессионально подготовленные, качественные заявки, которые позволили на второй этап конкурса квалифицироваться 11 кандидатам. Это дает уверенность, что будет обеспечена конкуренция на высшем уровне, в результате чего технические и финансовые предложения будут конкурентоспособны, а у нас будет возможность выбрать не только лучшее, но и, с точки зрения затрат, наиболее эффективное предложение”, - сказал Вингрис.

Заявки подали кандидаты из восьми стран - Латвия, Германия, Италия, Испания, Польша, Франция, Турция и Австрия. Они должны до 3 августа этого года подать финансовое и техническое предложение.

Договор с победителем конкурса может быть заключен в 2020 году, а в 2021 году начнется строительство.