11 латвийцев сообщили о побочных эффектах после введения вакцины от Covid-19: назван список симптомов

С 28 декабря прошлого года, когда в Латвии была начата вакцинация от Covid-19, до 12 января этого года государственное Агентство лекарств получило 11 заявлений от латвийцев, отметивших у себя различные побочные эффекты после данной прививки. Как отметили Delfi в агентстве, подавляющее большинство перечисленных жителями симптомов известны и были включены в инструкцию по использованию вакцины.

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В связи с этим Госагентство лекарств прогнозирует, что у некоторых жителей Латвии могут отмечаться различные побочные эффекты, связанные с вакцинацией от Covid-19. Однако такие случаи очень редки — из привитых на момент составления отчета 9899 человек лишь 11 заметили какие-либо симптомы. Это менее одного процента от числа привитых.

Чаще всего люди сообщали о болях в месте введения вакцины, покраснение, опухание данного участка кожи, чувствительность лимфоузлов, а также были общие жалобы на усталость, незначительное повышение температуры, сонливость, головную боль или боль в суставах и мышцах. Все эти симптомы прошли в течение нескольких первых дней.

Агентство лекарств отмечает, что все вышеперечисленные побочные эффекты являются общими для применения любого типа вакцин. Лишь в одном случае человека пришлось временно госпитализировать в связи с головокружением и повышенной температурой.