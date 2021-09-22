11 тысяч латвийцев так и не пришли за своей второй прививкой от коронавируса

11 тысяч латвийцев не завершили курс вакцинации. Причин много, в том числе самая простая — передумали, рассказали Rus.LSM в передаче "Сегодня вечером" представители Национальной службе здравоохранения (NVD).

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"Такие ситуации бывают, что к сожалению, есть люди, которые получили первую прививку и ушли из этого мира. Не от вакцины, а от старости, от болезней. Есть такие причины, что после первой прививки, особенно весной, люди очень быстро заболели ковидом. Ждали какое-то определенное время и только сейчас могут сделать вторую. Кто-то ждал момента, когда разрешали миксовать вакцины — если первая была AstraZeneca, то вторую можно получать Pfizer или Moderna", — цитирует представителя отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Ингу Васильеву портал Rus.Lsm.lv.

"Есть люди, у которых были довольно выраженные побочные эффекты — они не знают, нормально это или не нормально, и сомневаются, идти ли на вторую дозу. Будут ли эффекты более ярко выраженными, чем после первой прививки", — рассказала она.

До сих пор людей, которые не пришли на вторую прививку никто не обзванивал и завершить курс вакцинации не убеждал. Но в ближайший месяц Национальная служба здравоохранения планирует начать это делать.