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"Развитие/За!" и "Прогрессивные"
12 человек на место. Кто хочет попасть в Рижскую думу и что они обещают
Foto: LETA

На 60 мест в Рижской думе претендуют 718 человек. Кто все эти люди? Что они обещают сделать для Риги и рижан? Портал Delfi изучил опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии списки и программы и обобщил эту информацию. Выборы в Рижскую думу пройдут 29 августа.

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"Развитие/За!" и "Прогрессивные"

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rus.DELFI.lv

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