12 человек на место. Кто хочет попасть в Рижскую думу и что они обещают

На 60 мест в Рижской думе претендуют 718 человек. Кто все эти люди? Что они обещают сделать для Риги и рижан? Портал Delfi изучил опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии списки и программы и обобщил эту информацию. Выборы в Рижскую думу пройдут 29 августа.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама