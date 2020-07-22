12 человек на место. Кто хочет попасть в Рижскую думу и что они обещают

На 60 мест в Рижской думе претендуют 718 человек. Кто все эти люди? Что они обещают сделать для Риги и рижан? Портал Delfi изучил опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии списки и программы и обобщил эту информацию. Выборы в Рижскую думу пройдут 29 августа.
- 1. "Развитие/За!" и "Прогрессивные"
- 2. Новая консервативная партия
- 3. "Честь служить Риге"
- 4. "Согласие"
- 5. Национальное объединение и Латвийское объединение регионов
- 6. Новое "Единство"
- 7. Союз зеленых и крестьян
- 8. Партия Alternative
- 9. Партия Vienoti Latvijai
- 10. Русский союз Латвии
- 11. Партия центра
- 12. Партия действия
- 13. Национальное объединение TAISNĪGUMS
- 14. Новое "Согласие"
- 15. Политическая партия KPV LV