12 мая Сейм рассмотрит проект решения, снимающий юридические препятствия для сноса памятника в парке Победы

Проект решения "О приостановке действия 13-й статьи Договора между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республике о социальной защите военных лиц Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики в отношении мемориальных сооружений и памятников" будет рассмотрен в парламенте в следующий четверг, 12 мая.

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13-я статья международного договора налагает на официальную Ригу обязанность обеспечивать содержание в порядке, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и солдатских захоронений. Россия, в свою очередь, гарантирует сохранность и благоустройство мемориальных сооружений и захоронений латышей, ливов и граждан Латвии, погибших в войне или в результате репрессий, уже на своей территории.

Инициатор проекта решения о приостановке 13-й статьи договора — фракция правящей партии "Консервативные". Напомним, что министр юстиции Янис Борданс ("Консервативные") является одним из главных сторонников демонтажа памятника в парке Победы в Риге. В проекте решения речь идет о том, что уже до 1 июля 2022 года компетентные учреждения должны "обеспечить недоступность несоответствующих сооружений в публичном пространстве". Под "несоответствующими сооружениями" подразумеваются мемориальные сооружения и памятники.

Что характерно, во вторник, 3 мая, глава Комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс (Национальное объединение) анонсировал появление в повестке дня такого проекта только на следующей неделе, 11 мая, подробно описав процедуру приостановки действия пунктов международных договоров. Таким образом, в четверг, 5 мая, "Консервативные" выступили с инициативой раньше, чем это планировала ответственная комиссия: проект решения появился в повестке дня неожиданно. В этой ситуации, согласно распорядку работы Сейма, необходимо было провести отдельное голосование по включению вопроса об инициативе "Консервативных" в повестку дня парламента.

Голосование выявило предвыборную несогласованность действий правящей коалиции. За включение вопроса в повестку дня проголосовали 36 депутатов от правящих "Консервативных" и Национального объединения, а также ряд независимых депутатов. Против — 17 парламентариев от оппозиционного "Согласия", а также независимые депутаты Юлия Степаненко и Любовь Швецова. В свою очередь, 16 депутатов — среди них представители правящих "Нового Единства" и Attīstībai/Par!, а также независимые парламентарии Атис Закатистов и Вячеслав Домбровский — воздержались. Еще шесть депутатов, включая оппозиционера Алдиса Гобземса, участия в голосовании избежали. 36 голосов "за" хватило для включения вопроса в повестку дня.

Однако, согласно регламенту работы Сейма, парламент не смог рассмотреть проект решения "Консервативных" по существу уже сегодня. Регламент не допускает этого, если возражения против срочности есть хотя бы у одного депутата.

65 депутатов проголосовали за то, чтобы вопрос был рассмотрен на следующем заседания Сейма, 12 мая. Против были 18 депутатов от "Согласия", а также независимые депутаты Юлия Степаненко и Любовь Швецова.