13-й Сейм соберется на последнее заседание

Cегодня в 9.30 состоится последнее заседание 13-го Сейма. Согласно повестке дня, сегодня депутаты намерены принять четыре закона.

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Планируется, что Сейм рассмотрит в третьем, окончательном чтении поправки к закону о труде, которые предусматривают повышение минимальной заработной платы с 500 до 620 евро с 1 января 2023 года. Также поправки предусматривают повышение минимальной заработной платы до 700 евро с 1 января 2024 года.

В окончательном чтении парламент также примет решение о поправках к закону о выборах в Европейский парламент, которые могут лишить действующего депутата Европарламента Татьяну Жданок (РСЛ) права переизбираться в Европарламент. Поправки предусматривают, что в Европарламент не может баллотироваться и быть избранным лицо, состоявшее в коммунистической партии Советского Союза (коммунистической партии Латвии) после 13 января 1991 года. Также законопроект предусматривает, что депутат Европарламента, осужденный за преступление, лишается своего мандата, а его место занимает следующий кандидат из того же списка, из которого он был избран.

Также в третьем, окончательном чтении члены уходящего Сейма рассмотрят поправки к Уголовному закону, связанные с зачислением на военную службу земессаргов в случае мобилизации. Поправки предусматривают наказание за уклонение от мобилизации.

На заседании также планируется принять поправки к Уголовному закону и закону о дорожном движении об установлении уголовной ответственности за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле.

14-й Сейм соберется на первое заседание 1 ноября.