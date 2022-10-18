14-й Сейм соберется на первое заседание 1 ноября

Депутаты избранных в Сейм партий впервые встретятся на заседании парламента 1 ноября, сообщила во вторник журналистам спикер 13-го Сейма Инара Мурниеце после организационного собрания представителей нового Сейма.

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На встрече представители партий обсудили вопросы повестки дня первого заседания, а также различные организационные вопросы, которые будут затрагивать повседневную жизнь депутатов, обеспечение и возможности получения информации, рассказала Мурниеце. Во время встречи было согласовано время обучающих занятий для новых депутатов, чтобы они могли разобраться, как работают устройства для голосования, а также они получат информацию о юридических условиях, например, в связи с совмещением должностей или порядком замещения других должностей, пояснила спикер Сейма.

Мурниеце сообщила, что представители партий согласовали традиционные вопросы повестки дня первого заседания Сейма: принятие присяги депутатов, избрание лиц, осуществляющих подсчет голосов, избрание временной комиссии по мандатам, этике и заявлениям и принципы ее работы.

Мурниеце выразила надежду, что 1 ноября будут утверждены мандаты депутатов, а также избраны новый спикер и президиум Сейма. Тогда же президиум сможет приступить к работе и договориться с представителями политических партий о работе в комиссиях Сейма. После избрания комиссии смогут начать работу, а затем новому парламенту будут переданы законопроекты 13-го Сейма.

"Я надеюсь, что мы очень быстро придем к политическому соглашению, и 14-й Сейм сможет быстро приступить к работе", - сказала Мурниеце.