16 стран примут участие в международных военных учениях Baltops 22

С 5 по 17 июня в регионе Балтийского моря пройдут ежегодные международные военные учения Baltops 22, в которых примут участие 16 стран, сообщили в отделе прессы Минобороны.

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В учениях примут участие 14 стран-членов НАТО - США, Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Франция, Германия, Латвия, Литва, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Турция, а также две страны-партнера альянса - Швеция и Финляндия.

Учения Baltops - одни из крупнейших в Северной Европе, и их целью является дальнейшее совершенствование взаимодействия и операционной совместимости вооруженных сил стран.

Во время учений вооруженные силы стран-участниц продемонстрируют свою готовность к обеспечению коллективной обороны в Балтийском регионе, укреплению региональной безопасности и реализации политики сдерживания.

В честь 500-летия морского флота Швеции учения начнутся в Стокгольме. Затем последуют тактические маневры в водах Балтийского моря и воздушном пространстве региона, а завершатся учения в Киле (Германия).

Вооруженные силы Латвии на учениях будут представлять подразделения военно-воздушных сил, офицеры морского флота и команда водолазов, патрульный корабль "Елгава" и подразделения Земессардзе. В территориальных водах Латвии и в зоне ответственности 4-й Курземской бригады Земессардзе пройдут несколько тактических операций с участием кораблей, воздушных судов и бронетранспорта союзников, в том числе высадка морского десанта.

В целом в учениях примут участие более 4000 солдат морских, воздушных и сухопутных войск, а также морской десант, более 60 самолетов и 40 кораблей различного класса, которые продемонстрируют готовность объединенных сил НАТО к быстрому реагированию, контролю над Балтийским морем и способности к переброске крупных военных сил за короткое время в любое место в Балтийском регионе.