1600 человек решили внести себя в регистр отказавшихся от азартных игр

В регистр лиц, отказавшихся от азартных игр и интерактивных лотерей, поступило около 1600 заявлений, сообщила в эфире Латвийского радио начальница Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигне Бирне, передает LETA.

Регистр начал работать в этом году, но заявки начали поступать еще в апреле прошлого года. В первые дни работы регистра к уже написанным 535 заявлениям поступило еще около 1100 заявок.

Бирне отметила, что число заявок совпало с прогнозами инспекции. В Литве и Эстонии в соответствующих регистрах находится около 5000 — 7000 лиц.

Начальница инспекции подчеркнула, что заявку в регистр может подать только сам игрок.

"Человек только лично может прийти и написать заявление, тогда это имеет ценность. […] Человек может себе помочь, только когда он понимает, что у него проблема", — сказала Бирне.

За первые две недели работы регистра в инспекцию поступила первая жалоба — дочь внесла в регистр свою мать. "Очевидно, в этом случае у дочери был доступ к идентификационным документам", — прокомментировала жалобу глава инспекции.

Подать заявление в регистр отказа от азартных игр можно лично посетив Инспекцию по надзору за лотереями и азартными играми, на сайте Latvija.lv и в письменном виде в любом месте организации азартных игр.