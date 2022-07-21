17 пособий на разные случаи жизни. Как Рига помогает жителям

2.Жилищное пособие



Жилищное пособие предоставляется для помощи в оплате аренды квартиры и коммунальных услуг. Претендовать на это пособие можно в случае, если после оплаты счетов за квартиру, газ и электричество на руках у заявителя остается сумма меньшая, чем гарантированный минимальный доход — 109 евро. Счета за кабельное телевидение, телефон и интернет не учитываются.

Важный момент: расходы в указанных счетах должны соответствовать нормативам, разработанным Рижской социальной службой. Поэтому, для того чтобы определить, можете ли вы претендовать на получение "квартирного" пособия, понадобится помощь специалиста Рижской социальной службы.

Право получать жилищное пособие будет у семьи или отдельно живущего лица, задекларировавшего основное место жительства на административной территории Риги, проживающего по адресу, указанному в заявлении, и чьи средние доходы в течение трех последних месяцев не превышали 436 евро на первого или единственного члена семьи и 305 евро на остальных членов домохозяйства.

Как рассчитывается пособие:

по формуле P = GMI + K — I, где:

P — размер жилищного пособия;

GMI — сумма гарантированного минимального дохода для клиента;

K — суммы расходов, указанных в платежных квитанциях, связанных с использованием жилой площади;

I — доход клиента (включая пособие, полученное в соответствующем месяце для обеспечения гарантированного минимального уровня дохода)

Как часто выплачивается пособие: раз в месяц

Внимание! Если запрашивается жилищное пособие, то проситель в Рижскую социальную службу должен предъявлять квитанции об аренде и коммунальных услугах, связанных с использованием помещений, каждые три месяца.

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3.Пособие в кризисной ситуации



Кризисная ситуация — это любая ситуация, в которой семья (человек) из-за стихийного бедствия или других обстоятельств, не зависящих от семьи (человека), не в состоянии обеспечить основные потребности и который нуждается в психологической или материальной помощи. Право на получение пособия в кризисной ситуации имеют те люди, которые не получают другие государственные или муниципальные пособия и/или страховое возмещение. Рижанам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации (допустим, потерявшим все имущество при пожаре или в случае потери работы в пандемию) такая единовременная помощь оказывается без наличия статуса малоимущиго или нуждающегося лица.

Как рассчитывается пособие: Для отдельно проживающего лица доходы будут "дотянуты" до минимальной месячной заработной платы, определяемой государством. На семью — до двух минимальных месячных заработков, установленных государством.

Чтобы получить данное пособие, человек в течение двух месяцев после наступления кризисной ситуации подает в Рижскую социальную службу заявление и копии документов (предъявляя и оригиналы), которые удостоверяют факт ЧП, а также другие документы, необходимые для принятия решения. Пособие семье (или человеку) присуждается без оценки его доходов, как одноразовое пособие для обеспечения основных нужд в кризисной ситуации.

Отдельно проживающим лицам пособие полагается в размере установленной в государстве месячной минимальной зарплаты. Семьям — до двух месячных минимальных зарплат.

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4.Пособия для взрослых сирот



Пособие предусмотрено, чтобы обеспечить социальные гарантии достигшим совершеннолетия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, после прекращения внесемейного ухода, то есть покинувшим детские дома.

Таким детям от Рижской думы полагается :

единовременное пособие для начала самостоятельной жизни в размере двух государственных пособий по социальному обеспечению (218 евро), а при наличии инвалидности — 327 евро;

единовременное пособие на приобретение предметов домашнего обихода и мягкого инвентаря (820,05 евро);

ежемесячное пособие для детей-сирот — учащихся в учебных заведениях, успешно завершивших образовательную программу, (163 евро);

пособие на ежемесячные расходы (109 еваро)

льготы по ежемесячной плате за аренду жилья и коммунальные услуги предоставляются без учета доходов и материальных ресурсов детям-сиротам в возрасте до 24 лет, если молодой человек не стоит в очереди на муниципальное жилье и если есть договор об аренде жилой площади.



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5.Пособия приемным семьям и другая социальная помощь, в том числе на покупку инвентаря и мебели



Целый ряд пособий, выделяемых Рижской думой, призван поддержать семьи с приемными детьми, детей-сирот, воспитывающихся в интернатах, людей, которые взяли на себя роль опекунов и попечителей.

Право получить пособие есть у семьи или лица, которое получило статус приемной семьи и в которую, по решению Сиротского суда, помещен ребенок.

Пособие на питание ребенка в приемной семье

Размер ежемесячного пособия на каждого ребенка — 375 евро (75 % от установленной в Латвийской республике минимальной месячной зарплаты).

Пособие на приобретение одежды и мягкой мебели

Для получения ежегодного пособия в размере 200 евро на приобретение одежды и мягкой мебели для ребенка до шести лет, и 250 евро для ребенка до 18 лет. Для этого приемная семья должна обратиться в Социальную службу города Риги ул. Базницас 19/23, первый этаж, 110 каб.

Компенсация от самоуправления за исполнение обязанностей приемной семьи

Право получить компенсацию есть у семей или лиц, которые получили статус приемной семьи, задекларировали свое место жительства в Риге и в которые, по решению Сиротского суда, помещен ребенок. Социальная служба города Риги компенсацию в размере 215 EUR в месяц присуждает и выплачивает тому члену семьи, который заключил договор о предоставлении услуг приемной семьи. Компенсация за текущий месяц выплачивается до 25 числа следующего месяца.

6.Пособие опекунам



Пособие присваивает и выплачивает Рижская социальная служба за второго и каждого последующего ребенка. Пособие выплачивается за предыдущий месяц до пятого числа каждого следующего месяца. Размер пособия составляет 60 евро в месяц (за одного ребенка), и 50 евро в месяц опекуну, воспитывающему ребенка (если один или оба родителя умерли).



7.Пособие попечителям



Право получить пособие на попечителя, которых утвердил Рижский сиротский суд, могут лица, являющиеся попечителями или временными попечителями людей, которым суд ограничил дееспособность:



28,46 евро в месяц, если находящееся на попечении совершеннолетнее лицо не живет в специализированном лечебном заведении или пансионате;

14,23 евро в месяц, если находящееся на попечении совершеннолетнее лицо живет в специализированном лечебном заведении или пансионате.

8.Пособие по уходу за здоровьем



Пенсионеры (как по старости, так и по инвалидности), а также получатели пособия по государственному социальному обеспечению имеют право на следующую помощь от муниципалитета:



на пособие на покрытие обязательного пациентского взноса — до 100 евро в календарный год;

пособие на оплату части расходов по приобретению лекарств и медицинских средств, включенных в список компенсируемых медикаментов по фактическому расходу;

пособие на приобретение средств, используемых при инконтиненции (недержание кала и мочи) и/или наличии мочевыводящего катетера, если они необходимы вследствие заболевания и если при этом заявитель не получает их в качестве медицинской компенсации. Общая сумма пособия — до 345 евро в год.



Как рассчитывается пособие: пособия для покрытия пациентского взноса и доплаты за получение оплачиваемых государством медицинских услуг полагается, если после больничного счета и оплаты квартплаты и коммунальных услуг у семьи доход ниже гарантированного государством (109 евро на единственного или первого члена семьи и т.д.). Размер пособия рассчитывается по формуле.

Доходы учитываются после уплаты налогов. Пенсионер или человек с инвалидностью должен быть задекларирован в Риге, проживать по рижскому адресу, указанному в заявлении, а семья, в которой он проживает, должна иметь статус нуждающейся или малоимущей. Подать заявление можно только в течение двух месяцев.

9.Пособие на социальную реабилитацию



Чтобы уменьшить негативные социальных последствия, вызванные инвалидностью, нетрудоспособностью, отбыванием наказания в виде лишения свободы, зависимостью, причиненным насилием или другими факторами, человека могут материально поддержать и составить план индивидуальной социальной реабилитации. Решение о назначении пособия на достижение целей социальной реабилитации Рижская социальная служба принимает на основании индивидуального плана социальной реабилитации или после оценки социальной ситуации лица, запрашивающего пособие.

Право получать пособие есть у людей, которые задекларировали свое основное место жительства на административной территории города Риги, живут по адресу, указанному в заявлении, и чей средний доход за последние три месяца не превышает 436 евро на первого или единственного члена семьи и 305 евро для остальных членов домохозяйства.

Где искать подробности? Здесь.

10.Пособие на образовательные цели



Оно предназначено рижским семьям, где растут дети, но средний доход членов семьи за последние три месяца не превышает 436 евро на первого или единственного члена семьи и 305 евро для остальных членов домохозяйства. Если семья проживает по указанному в заявлении адресу в самоуправлении города Рига, если соблюдаются все другие условия. Важный момент: заявления на это пособие принимаются только в период с 1 июня по 31 октября.

Как рассчитывается пособие: это пособие неизменной величины и составляет 50 евро. Его выдают юным рижанам, которым не исполнился 21 год и которые учатся в учреждениях общего или профессионального образования. Пособие также могут получить и родители детей в возрасте с 5 лет, если они проходят подготовку к школе и родители молодых людей до 21 года, если они получают всеобщее или профессиональное образование.

Где искать подробности? Здесь.

11. Пособие на погашение задолженности по расходам, связанным с использованием жилья



Право на получение пособия имеют лица, которые задекларировали свое основное место жительства на административной территории города Риги, проживают по адресу, указанному в заявлении, и признаны нуждающимся или малообеспеченным домохозяйством.

Социальная служба предоставляет пособие на выплату основного долга по жилью, который образовался в связи с непредвиденными расходами домохозяйства (например, расходы, связанные с тяжелой болезнью), если:

в семье есть несовершеннолетние дети;

в домохозяйстве есть только получатели пенсии по старости или инвалидности или государственного социального обеспечения;

площадь дома, используемого домохозяйством, не превышает нормы, установленные обязательными правилами.



Пособие полагается тогда, если после внесения платежей за жилье на жизнь остается сумма меньше установленного государством гарантированного минимального дохода. Пособие предоставляется также для покрытия арендной платы и/или платы за управление жилым помещением и/или платы за услуги, связанные с использованием жилого помещения.

Где искать подробности? Здесь.

12.Пособия на приспособление жилья для инвалидов и другая социальная помощь



Человек с инвалидностью, который передвигается в инвалидной коляске и нуждается в своих особых потребностях, может благодаря помощи самоуправления приспособить свое жилье для личных нужд и получить на эти цели пособие. Размер пособия соответствует фактическим затратам (включая подготовку документов), ноне может составлять более 4000 евро для людей с инвалидностью и до 1500 евро для инвалидов по зрению. Эта льгота может быть получена, если местом жительства человека по декларации является Рига, если он или она передвигаются на инвалидной коляске и признан инвалидом в I или II группе или ребенком-инвалидом.

Людям с инвалидностью также полагаются следующие социальные услуги:

те, кому трудно перемещаться и кто не может передвигаться на общественном транспорте, могут получить оплату транспортных услуг в размере 284,57 евро в год;

те, кто передвигается в инвалидной коляске и кому, в соответствии с особыми потребностями лица, необходимо обеспечить доступность окружающей среды в подъезде, может установить в подъезде подъемник (на сумму до 5950 евро);

те, кому выдано заключение Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности о необходимости услуги ассистента (для выполнения действий за пределами дома, которые совершеннолетнее лицо или ребенок с инвалидностью от 5 до 18 лет по причине функциональных ограничений не может выполнять самостоятельно), могут получить оплаченную из государственного бюджета услугу ассистента.



Эти виды пособия выделяются без оценки материального положения заявителя. Важно лишь, чтобы он был задекларирован как житель Риги.



13. Пособие репрессированным лицам



Раз в год столичный муниципалитет выплачивает пособие в размере 150 евро политически репрессированным лицам.



14.-15. Разовое пособие по случаю рождения и столетия



Единовременную помощь жители столицы могут получить в самых разных ситуациях — не только печальных, но и радостных. Например, при рождении ребенка пособие составляет 150 евро (необходимо, чтобы в последние 12 месяцев до рождения ребенка основное место декларации находилось на административной территории Риги).

Еще один радостный повод — столетний юбилей: Рижская дума в праздничной обстановке в виде подарка вручает тем, кому исполнилось сто и более лет 150 евро. К тому же это пособие юбиляр будет получать каждый следующий свой день рождения. Материальное состояние счастливых родителей и юбиляров значения не имеет.

16.Пособие для начала самостоятельной жизни



Сиротам, достигшим совершеннолетия, Рижская дума помогает начать самостоятельную жизнь: они могут получить жилищное пособие или возможность зарегистрироваться в очереди на получение жилья. Если найдена жилая площадь под аренду, то, обратившись в Рижскую социальную службу в соответствии со своей социальной ситуацией, сирота может претендовать на получение пособия на оплату аренды жилья ( с оценкой или без оценки доходов).

На пособие могут претендовать лица, которые в результате реабилитации более не нуждаются в услугах центра социального ухода и которые получали такие услуги на основании решения Рижской социальной службы. Цель пособия — обеспечить человека, который арендует муниципальную жилую площадь, необходимым минимумом предметов быта.

Как рассчитывается пособие: размер пособия на приобретение предметов быта не может превышать 430 евро.

17.Пособие на погребение



Родственникам умершего рижанина материальная помощь оказывается при погребении (не оплачиваются поминки). Столичный муниципалитет выплачивает до 430 евро. Однако из этой суммы вычитывается пособие на погребение, полученное от Государственного агентства социального страхования. Имущественное положение заявителя при этом не оценивается.



Информация



Помощь Рижской думы социально незащищенным слоям населения разнообразна, поэтому для обсуждения каждого конкретного случая следует обязательно обращаться к специалистам Рижской социальной службы. Перерыв на обед — с 12:30 до 13:00. Более подробную информацию можно получить, позвонив по бесплатному информационному телефону Департамента благосостояния Рижской думы 80005055 по рабочим дням: 9:00 − 17:00, пт. 9:00 — 16:00. Вне рабочего времени работает голосовой почтовый ящик. Интернет-сайт департамента благосостояния Рижской думы: www.ld.riga.lv

Более подробную информацию об услугах Рижской социальной службы можно получить на ее домашней страничке. Телефон для справок: 67181437. О других видах социальной помощи и как их получить, читайте больше на сайте Департамента благосостояния Рижской думы.

Подробнее обо всех видах пособий здесь

Рижская социальная служба, ул .Базницас, 19/23, 67105048,

э-почта:soc@riga.lv

Бесплатный информационный телефон — 80005055! (пн., вт., ср., чт., c 9.00 до 17.00 пт c 9.00 до 16.00; во внерабочее время звонок перенаправляется на голосовую почту).

Где оформить пособие?

Отделение Латгальского района

Tерриториальный центр Avoti

ул. Авоту, 31, к. 2

телефон:67037695

Территориальный центр Krasts

ул. Айвиекстес, 14

телефон: 67037471

Территориальный центр Daugava

ул. Aglonas, 35 к-1

телефон: 67181437

Территориальный центр Pļavnieki

ул. Салнас, 2

телефон: 67037447

Отделение Пардаугавского района

Территориальный центр Āgenskalns

ул. Э. Смильгя, 46

телефон: 67012271

ул. Зиепью, 13

телефон; 67026025

Территориальный центр Dzirciems

ул. Балдонес, 2

телефон: 67012369

Территориальный центр Bolderāja

ул. Межрозишу 43

телефон: 67037559

Территориальный центр Imanta

8-я Имантская линия 1, к-2,

телефон: 67037892

Отделение Северного района

Территориальный центр Vidzeme

ул. Видрижу, 3

телефон: 67012126

Бривибас гатве, 266

телефон: 67012157

Территориальный центр Purvciems

ул. Иерикю, 2б

телефон: 67012127

ул. Пернавас, 1

телефон: 67105538

Территориальный центр Ziemeļi

ул. Ханзас, 7

телефон: 67026649